Homem mata canadense baleada e comete suicídio em complexo de pirâmides no México

afp_tickers

4 minutos

Um homem matou a tiros uma canadense e depois se suicidou nesta segunda-feira (20) nas pirâmides de Teotihuacán, no centro do México. Pelo menos 13 turistas estrangeiros, incluindo um brasileiro, ficaram feridos.

Os disparos ocorreram ao meio-dia em um dos locais pré-hispânicos mais frequentados do país, faltando menos de dois meses para a abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2026, que será coorganizada por México, Estados Unidos e Canadá.

A canadense tinha entre 20 e 25 anos e o agressor, cuja nacionalidade não foi informada, entre 30 e 35, segundo as autoridades. Ambos tinham ferimentos de bala na cabeça.

Uma equipe da AFP presenciou o momento em que uma das vítimas fatais, envolvida em um saco branco, era cuidadosamente carregada pela escadaria íngremes de pedra vulcânica da pirâmide até a Calçada dos Mortos, o principal caminho do sítio arqueológico.

Anna Durmont, uma americana de 37 anos que é historiadora da arte, disse à AFP que estava dentro do museu do complexo quando ocorreu o incidente. “Não ouvimos os tiros… Mas o motorista que nos trouxe viu o atirador, ouviu os disparos e estava muito preocupado”, comentou.

O parque arqueológico, habitualmente repleto de turistas de todas as nacionalidades, foi tomado de repente por centenas de policiais, guardas nacionais e socorristas.

Na rede social X, a chanceler do Canadá, Anita Anand, descreveu o incidente como “um ato horrível de violência armada” e afirmou que se manteve em contato com as autoridades mexicanas.

Autoridades informaram que 13 estrangeiros ficaram feridos, seis deles por disparos de arma de fogo. Entre os baleados, levados para vários hospitais, estão uma criança de seis anos e uma mulher da Colômbia, uma canadense, um brasileiro e dois americanos.

Um russo, um brasileiro, uma colombiana e outros quatro americanos sofreram lesões por quedas ou pancadas, e receberam atendimento no local.

As autoridades haviam informado que havia um holandês entre os feridos, mas, posteriormente, o identificaram como originário do Brasil.

Socorristas da Cruz Vermelha prestaram atendimento a vários feridos aos pés das pirâmides, que datam de cerca do ano 100 da nossa era.

– ‘Agressão direta’ –

O ataque foi registrado na Pirâmide da Lua, a única do local que pode ser acessada pelos visitantes através dos degraus íngremes de pedra vulcânica.

Segundo as investigações preliminares “parece uma agressão direta”, disse à imprensa Cristóbal Castañeda, secretário de Segurança do Estado do México.

Vídeos que circularam nas redes sociais, gravados de diversos ângulos, mostram o suposto atirador na parte média da estrutura, que tem cerca de 45 metros de altura e onde há uma espécie de descanso.

O indivíduo, que aparece em algumas fotos com o rosto parcialmente coberto por uma máscara escura, parece segurar uma arma curta nas mãos. Após o barulho de um disparo, muitas pessoas se lançam ao chão, a poucos metros de distância do agressor.

Autoridades federais encontraram “uma arma de fogo, uma arma branca (faca) e cartuchos úteis” no local, que permanece isolado por policiais e agentes da Guarda Nacional, de acordo com um comunicado do Gabinete de Segurança federal.

“O ocorrido hoje em Teotihuacán nos dói profundamente”, disse a presidente Claudia Sheinbaum no X.

O México conta com cerca de 200 sítios arqueológicos de grande atratividade para os turistas e onde foram registrados alguns acidentes, mas este é o primeiro relato envolvendo uma agressão armada em muitas décadas.

Devido à Copa do Mundo, cuja abertura será no México em 11 de junho, é esperado um aumento no número de turistas estrangeiros no complexo de pirâmides.

Teotihuacán fica a 50 km da Cidade do México, de onde saem diariamente passeios para turistas.

Entre janeiro e julho de 2025, o complexo de pirâmides foi o segundo sítio arqueológico mais visitado no México, com cerca de um milhão de turistas, ficando atrás apenas de Chichén Itzá, na península de Yucatán, segundo dados oficiais.

ai/sem/dga/am/ic/rpr