Imagem de família equatoriana separada pelo ICE vence o World Press Photo

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A foto de uma família de migrantes equatorianos, separada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), conquistou o primeiro prêmio do World Press Photo 2026, nesta quinta-feira (23).

A imagem, capturada pela fotógrafa americana Carol Guzy, da agência de notícias americana ZUMA e do instituto iWitness, para o Miami Herald, retrata o momento comovente em que Luis é detido e separado de sua esposa, Cocha, e de seus filhos, após uma audiência em um tribunal de imigração em Nova York, em 26 de agosto de 2025.

Registrada no interior de um edifício federal dos EUA, onde os fotógrafos tiveram acesso concedido em caráter excepcional, a foto revela os rostos aterrorizados e banhados em lágrimas das duas filhas do casal, enquanto elas se agarram desesperadamente ao suéter do pai.

“Este prêmio ressalta a importância crucial desta história em escala global. Estamos testemunhando o sofrimento de inúmeras famílias, mas também a sua dignidade e resiliência diante da adversidade”, afirmou a fotógrafa premiada em um comunicado.

“A coragem com que [esses indivíduos] concordaram em abrir suas vidas para as nossas câmeras nos permitiu contar as suas histórias. Este prêmio pertence a eles, não a mim”, afirmou Guzy.

Há 71 anos, o concurso World Press Photo reconhece anualmente “o melhor do fotojornalismo e da fotografia documental em escala global”, segundo o site da organização.

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