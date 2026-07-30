Incêndios em França e Espanha diminuem mas novos focos surgem na Europa

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França e Espanha vislumbraram nesta quinta-feira (30) uma trégua diante de alguns dos piores incêndios florestais da história recente, enquanto chamas se espalhavam em outros países da Europa, como Grécia, Portugal e Turquia.

O continente europeu já enfrentou ondas de calor sucessivas e uma seca grave em 2026, o que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causadas pela atividade humana.

O chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, suspendeu hoje o estado de emergência decretado na semana passada devido a um incêndio florestal que ameaçava áreas próximas a Madri, depois que autoridades anunciaram que já não havia focos ativos. Mais de 60.000 pessoas foram retiradas de suas casas no pior momento dos incêndios, mas a maioria já pôde retornar.

Cem residências foram destruídas somente na região de Madri, segundo uma avaliação inicial, mas esse número deve aumentar, disse a presidente regional, Isabel Díaz Ayuso.

Na província vizinha de Ávila, o fogo também está sob controle. O incêndio — o maior na Espanha desde que os registros começaram em 1961 — queimou cerca de 50.000 hectares e quase se fundiu com o incêndio de Madri.

Mas a Espanha enfrenta uma nova onda de calor e as autoridades alertam que o risco continua “muito alto”. De fato, um novo incêndio no oeste do país, perto de Portugal, forçou a retirada de mais de 600 pessoas nesta quinta-feira.

– Primeiro dia ‘otimista’ na França –

Na França, hoje foi o primeiro dia “um pouco otimista” desde o início de um incêndio de grandes proporções na semana passada, que destruiu cerca de 240 casas no sudoeste do país.

“É o primeiro dia um pouco otimista, já que temos a impressão de que estamos retornando à vida normal e de que as coisas começam a melhorar”, declarou a prefeita do departamento de Gironda, Sophie Brocas.

Após uma leve chuva pela manhã, o serviço regional de bombeiros também se mostrou “razoavelmente otimista”, já que o fogo não se estendeu para além das 42.000 hectares desde o fim de semana, embora ainda haja “seis focos ativos”.

O pior incêndio florestal na França desde 1949 obrigou a evacuação de mais de 220.000 pessoas desta região turística próxima à cidade de Bordeaux, em meio à alta temporada de verão.

Atualmente, mais da metade dos moradores pôde retornar às suas casas, entre eles 84.000 que receberam autorização nesta quinta-feira.

“É o começo do fim do fogo, mas é o início da crise”, alertou Nina Rosazza, administradora de uma metalúrgica em Andernos-les-Bains, voluntária na floresta devastada de Lanton. “Turisticamente, ecologicamente, visualmente, é uma catástrofe a longo prazo” resumiu.

Uma “brigada de resgate animal” criada em caráter de urgência pela prefeitura de Lège percorria o município munida de ração, sementes e galões de água, para ajudar os animais encontrados até que seus donos retornem.

Incêndios menores atingiam outras partes do sul da França, incluindo um declarado na noite de ontem em Brignoles, que obrigou o ator George Clooney e sua família a abandonar sua propriedade.

– Dias difíceis na Grécia –

Embora a atenção esteja concentrada na Europa Ocidental, a União Europeia advertiu esta semana que as condições propícias para os incêndios se espalharão pelo centro do continente nos próximos dias.

Na ilha grega de Creta, 8.000 pessoas tiveram que deixar suas casas na noite de quarta-feira devido a incêndios que começaram durante o dia, alimentados por ventos fortes e oscilantes, e que mataram dois bombeiros.

Um terceiro morreu combatendo as chamas perto de Gitión, no Peloponeso, enquanto o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, advertiu que “dias difíceis” se aproximavam.

Na vizinha Turquia, bombeiros tentavam extinguir 115 incêndios ativos, sobretudo nas províncias de Antalya e Mugla, na turística Riviera Turca, e na costa dos Dardanelos (oeste). Autoridades indicaram que 110 estavam sob controle.

Em Portugal, cerca de 800 bombeiros combatiam um incêndio florestal na localidade Valpaços (norte), que deixou cinco feridos, segundo a Defesa Civil.

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