Inundações e deslizamentos de terra deixam pelo menos 30 mortos no noroeste da Índia

Pelo menos 30 pessoas morreram na região himalaia de Jamu e Caxemira, no noroeste da Índia, vítimas das inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais.

As 30 pessoas foram arrastadas pelas águas que inundaram uma estrada que leva ao templo hindu de Vaishno Devi, informou à AFP uma fonte das equipes de resgate. 

As enchentes e deslizamentos de terra são frequentes no norte da Índia durante a temporada de monção, que vai de junho a setembro.

Os cientistas afirmam que a mudança climática, combinada com um desenvolvimento mal planejado de infraestruturas, aumentou a frequência, a gravidade e o impacto dos fenômenos extremos.

Na terça-feira, um novo episódio de fortes chuvas atingiu a parte indiana da Caxemira, o que elevou rapidamente o nível dos rios e inundou muitas residências.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, expressou “tristeza” com as mortes.

Segundo o representante do Estado federal na região, Manoj Sinha, mais de 5.000 pessoas foram retiradas de suas casas na tarde de quarta-feira.

“Vamos garantir que o material de emergência e toda a assistência possível cheguem rapidamente às vítimas”, declarou. O Exército foi mobilizado para ajudar os desabrigados.

As escolas na região afetada pelas chuvas foram fechadas. Os trabalhos de resgate foram dificultados devido às comunicações praticamente inexistentes.

O principal rio de Jamu e Caxemira, o Jhelum, ultrapassou seu nível de alerta, em particular na principal cidade da região, Srinagar.

