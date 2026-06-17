Investigações contra governador da Califórnia não foram ordenadas por Washington

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As investigações federais contra o democrata Gavin Newsom, governador da Califórnia, tiveram origem em denúncias anônimas, e não foram iniciadas pelo Departamento de Justiça, afirmou à AFP nesta terça-feira (16) uma fonte deste último.

Newsom acusou ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar uma investigação contra ele como uma forma de “vingança pessoal”.

“Observem o uso específico e sistemático que o Departamento de Justiça faz da palavra ‘originou’ em suas declarações anônimas aos veículos de comunicação”, apontou Newsom hoje, em comunicado.

As investigações não tiveram início na sede central do Departamento de Justiça, e sim há um ano, por parte do procurador federal para o distrito leste da Califórnia, com sede em Sacramento, afirmou a fonte, segundo a qual elas foram motivadas por denúncias anônimas.

Segundo a fonte, as investigações se concentram na “atividade fiscal” da mulher de Newsom e em atividades da ex-chefe de gabinete do governador, e até mesmo em alguns de seus assessores atuais.

Newsom disse ontem que agentes federais interrogaram amigos e parceiros seus e de sua mulher, além de terem revisado “anos e anos de documentos”.

“Um a um, todos que desafiaram Donald Trump acabaram em sua lista negra”, ressaltou o governador, referindo-se ao ex-diretor do FBI James Corney, ao ex-presidente do Fed Jerome Powell e à procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, investigados pela Justiça americana.

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