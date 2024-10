Irmã de Liam Payne publica mensagem comovente em homenagem ao cantor

A irmã do ex-integrante do One Direction, Liam Payne, publicou uma mensagem comovente em homenagem ao irmão neste sábado (19), a mais recente de uma longa lista de reações em todo o mundo após a morte do cantor britânico na última quarta-feira.

Em um comunicado dirigido ao irmão, que faleceu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Ruth Gibbins afirma: “Não sinto que este mundo tenha sido suficientemente bom e gentil com você”.

“É difícil entender o que aconteceu e não sei para onde você foi”, publicou no Instagram.

“Muitas vezes, ao longo dos últimos anos, você se esforçou muito para superar tudo o que estava acontecendo […] Você só queria ser amado e fazer as pessoas felizes com sua música”, acrescentou.

Na sexta-feira, o pai de Payne visitou o hotel de onde seu filho caiu dois dias antes.

Enquanto isso, continuam a surgir reações após sua morte, incluindo a da estrela do Girls Aloud, Cheryl Tweedy, ex-parceira de Payne e mãe de seu filho de sete anos, Bear.

Tweedy qualificou a morte do ex-integrante do One Direction como um “acontecimento transcendental” e criticou as “notícias bizarras e a exploração midiática” que se seguiram à morte de Payne, as quais estão causando “mais danos àqueles que estão lidando com as consequências”.

“Por favor, deem a Liam a pouca dignidade que lhe resta após sua morte para que ele descanse com um pouco de paz, finalmente”, escreveu nas redes sociais.

Liam Payne morreu de “múltiplos traumas” e “hemorragia interna e externa” após cair da varanda de seu quarto no hotel CasaSur, no bairro de Palermo, segundo o relatório preliminar da autópsia.

Os investigadores indicaram que parecia que o cantor estava “passando por algum tipo de surto causado pelo abuso de substâncias” no momento da tragédia.

