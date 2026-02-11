James Van Der Beek, estrela de ‘Dawson’s Creek,’ morre aos 48 anos

O ator americano James Van Der Beek, estrela da série de TV americana “Dawson’s Creek”, morreu nesta quarta-feira (11) aos 48 anos após uma batalha contra o câncer colorretal.

“Nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e graça”, dizia uma publicação em sua página no Instagram.

Van Der Beek, que era casado e tinha seis filhos, anunciou seu diagnóstico de câncer em 2024.

Ele era mais conhecido por interpretar Dawson, o personagem principal do drama adolescente homônimo exibido entre 1998 e 2003, que acompanhava um grupo de amigos que vivia em uma pequena cidade de Massachusetts.

Embora também tenha atuado nos filmes “Marcação Cerrada” e “Regras da Atração”, Van Der Beek nunca conseguiu se firmar verdadeiramente no cinema, pois teve dificuldades para se desvincular do legado de “Dawson’s Creek”.

Mas o ator insistia que estava satisfeito com o rumo de sua carreira.

“No geral, eu carreguei meu passado com orgulho, em vez de vê-lo como algo do qual precisava me livrar”, disse ele ao site de celebridades Page Six em 2011.

A publicação no Instagram feita nesta quarta-feira mostrava uma foto de Van Der Beek usando uma blusa branca e um cardigã. Ela também foi compartilhada por sua esposa, Kimberly.

“Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias virão”, acrescentava a publicação.

“Por enquanto, pedimos privacidade enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo.”

