Japão tem acordo para nomeação da primeira mulher como primeira-ministra

afp_tickers

3 minutos

O partido que governa o Japão assinou nesta segunda-feira (20) um acordo de coalizão com o principal bloco de oposição, o que abre o caminho para que Sanae Takaichi se torne a primeira mulher a comandar o Executivo do país asiático.

Takaichi, do governante Partido Liberal Democrático (PLD), assinou o acordo diante da imprensa com Hirofumi Yoshimura, líder do Partido da Inovação do Japão (PIJ), um dia antes de a Câmara Baixa do Legislativo votar para designá-la como a quinta pessoa a ocupar o cargo de chefe de Governo do país em cinco anos.

A coalizão ainda não tem todos os votos para nomear Takaichi como primeira-ministra, mas analistas acreditam que ela será eleita em segundo turno.

Takaichi foi escolhida no início do mês como líder do PLD, o partido que domina a política japonesa há várias décadas, após o anúncio de renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba em setembro, pressionado pelas derrotas eleitorais sofridas pelo PLD.

“Estou ansiosa para trabalhar com você para fortalecer a economia do Japão e transformar o país em uma nação que seja responsável com as gerações futuras”, disse Takaichi ao seu aliado no momento da assinatura do acordo.

Yoshimura, por sua vez, disse que estava convencido de que as partes estão “em sintonia sobre nossa paixão por fazer o Japão avançar”.

Sanae Takaichi, 64 anos, é uma figura tradicionalista da ala conservadora do PLD. Mas sua nomeação como primeira-ministra parecia ter sido abalada pelo colapso da aliança que a legenda manteve por 26 anos com seu parceiro minoritário, o partido Komeito.

Este último abandonou a aliança após acusar o PLD de não endurecer as regras de financiamento eleitoral após um escândalo de corrupção.

O Komeito também criticou a dura retórica anterior de Takaichi sobre a China e suas visitas regulares a um santuário de Tóquio que homenageia os mortos de guerra do Japão, incluindo criminosos de guerra.

O anúncio da nova coalizão foi celebrado na Bolsa de Tóquio, que fechou em alta nesta segunda-feira.

Takaichi já expressou apoio a uma flexibilização monetária agressiva e mais gastos públicos.

O Japão tem urgência em nomear sua primeira-ministra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma visita programada ao país no fim do mês, antes de participar da reunião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul.

Washington e Tóquio ainda não chegaram a um acordo sobre os detalhes de um acordo comercial. Trump também deseja que o Japão suspenda as importações de energia da Rússia e aumente seus gastos com defesa.

hih-stu/lb/mas/an/rnr/an/fp