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Juiz da Virginia bloqueia novo mapa electoral que poderia favorecer os democratas

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Um juiz do estado da Virginia bloqueou a certificação dos resultados de um referendo para redefinir o mapa eleitoral do estado, uma mudança que poderia favorecer a oposição democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

A antiga prática de redesenhar os distritos eleitorais para beneficiar um ou outro partido, conhecida como “gerrymandering”, virou uma das batalhas decisivas da campanha entre republicanos e democratas para as eleições legislativas de novembro.

O estado da Virgínia aprovou em um referendo, na terça-feira, a permissão para que as autoridades redesenhem o mapa dos distritos, o que poderia conceder aos democratas quatro cadeiras adicionais na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. 

Mas o juiz Jack Hurley, do Tribunal de Circuito do condado de Tazewell, proibiu que os funcionários estaduais certifiquem o resultado do referendo e utilizem os novos mapas, em uma decisão emitida na quarta-feira.

“(O tribunal) declara que todos e cada um dos votos a favor ou contra a proposta de emenda constitucional nas eleições especiais de 21 de abril de 2026 ficam sem efeito”, escreveu Hurley.

O referendo na Virginia foi a resposta democrata à iniciativa de redistribuição eleitoral lançada pelo presidente Donald Trump e pelos republicanos em outros estados, como o Texas, para proteger a frágil maioria no Congresso até o fim de seu mandato. 

Dos 11 representantes da Virgínia no Congresso americano, seis são atualmente democratas. Com a nova delimitação territorial, o partido espera aumentar para 10. 

Para alcançar o objetivo, redesenharam o mapa eleitoral de forma que todos os condados de maioria rural, mais alinhados aos republicanos, ficassem em um único distrito, com um único representante potencial. 

Trump disse na quarta-feira que a votação na Virgínia foi “fraudulenta”. 

O procurador-geral do estado anunciou que vai apresentar recurso imediatamente contra o bloqueio judicial. 

A redistribuição de distritos costuma seguir o censo nacional dos Estados Unidos, que é realizado a cada 10 anos.

Mas no ano passado, Trump instou os estados governados por republicanos a redesenharem os mapas eleitorais no meio da década, de modo independente ao censo.

Ohio e a Carolina do Norte seguiram o exemplo texano e redesenharam seu mapa para oferecer mais cadeiras ao partido do presidente. 

O Partido Democrata decidiu contra-atacar e fez sua própria redistribuição também na Califórnia.

hol/cms/ksb/mel/jvb/fp

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