The Swiss voice in the world since 1935

Kim Jong Un condecora soldados norte-coreanos que lutaram pela Rússia na Ucrânia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Novas imagens publicadas nesta sexta-feira (22) pela imprensa estatal norte-coreana mostram o líder Kim Jong Un ajoelhado diante das fotos dos soldados do seu país que morreram lutando pela Rússia contra a Ucrânia, além de momentos em que abraça, emocionado, um militar que retornou do conflito.

As imagens da cerimônia mostram Kim entregando medalhas, colocando as peças ao lado das fotos dos mortos e consolando os soldados que retornaram, enquanto as autoridades de Pyongyang aclamavam os militares como “heróis” que sacrificaram sua juventude e suas vidas.

As agências de inteligência sul-coreanas e ocidentais afirmaram que a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados à Rússia em 2024, principalmente para a região de Kursk, além de munições, mísseis e sistemas de foguetes de longo alcance.

Segundo Seul, quase 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos lutando por Moscou.

Durante a cerimônia, que aconteceu na sede do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang, fotos dos militares mortos foram posicionadas no palco.

Kim elogiou as tropas “admiráveis que voltaram para casa com grande honra” depois de suportar “a chuva de balas e bombas da guerra de vida ou morte em terra estrangeira”, informou a agência oficial de notícias KCNA.

Em uma das imagens divulgadas pela agência estatal, o líder norte-coreano abraça um soldado, que apoia o rosto no peito do dirigente.

A agência também divulgou uma foto que mostra Kim ajoelhado diante da foto de um militar falecido.

Kim concedeu o título de “herói da RPDC (Coreia do Norte)” aos oficiais comandantes que lutaram em operações no exterior e “realizaram façanhas distintas”, segundo a KCNA. 

A Coreia do Norte só confirmou em abril que havia enviado tropas para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia e admitiu que soldados morreram em combate.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com os presidentes da Rússia e da Ucrânia nos últimos dias em uma tentativa de encerrar o conflito, mas desde então foram registrados poucos avanços concretos.

cdl/mjw/tym/arm/atm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
14 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR