Louis Vuitton encerra Semana de Moda de Paris com viagem ao futuro

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O estilista da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, encerrou, nesta terça-feira (6), a Semana de Moda de Paris com uma coleção de toque futurista.

Cortes estilizados, vestidos de malha e tecidos ultraleves em tons claros desfilaram no pátio do Museu do Louvre por um cenário de ficção científica, com destaque para carros voadores.

“Nada é rígido, tudo é fluido, como uma segunda pele que revela o corpo em movimento. Pensadas para a ação, essas peças nascem de um instinto. Também lembram que o corpo foi feito para se movimentar”, destacou Ghesquière, sobre a coleção.

Após o desfile, o estilista francês ressaltou que levou em conta as mudanças climáticas e que pensou em tecidos que se transformassem em “uma segunda pele, o mais leve possível”.

De estilo mais fluido, conjuntos de calças e blusas com babados transmitiram uma sensação de leveza. Tons mais neutros destacaram-se na cartela de cores, entre cinzas, prateados e amarelos.

Não faltaram as peças de couro, como jaquetas ajustadas com o monograma da marca. Já as bolsas, ícones da grife, estavam menores, possivelmente com a intenção de alcançar uma clientela mais ampla.

Entre as celebridades presentes na plateia estavam as atrizes Zendaya, Emma Stone e Jennifer Connelly.

Em meio ao cenário desafiador do mercado de luxo, as concorrentes Chanel e Dior aproveitaram a troca de seus diretores artísticos para renovar sua imagem. Já Ghesquière encarna a estabilidade da Louis Vuitton, quase 13 anos após ser nomeado, apesar de rumores frequentes sobre um desligamento dele da marca.

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