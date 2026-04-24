Lula passa por cirurgia para remover lesão cutânea da cabeça

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida nesta sexta-feira (24) em São Paulo para remover uma lesão no couro cabeludo, a menos de seis meses das eleições presidenciais.

A lesão, claramente visível nas últimas semanas, era um carcinoma basocelular, explicou a dermatologista Cristina Abdalla, que realizou o procedimento no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

“É uma lesão comum (…), oriunda da exposição solar”, explicou Abdalla.

Lula, de 80 anos, deixou o hospital pouco antes do meio-dia, segundo a assessoria de imprensa da Presidência.

“O presidente foi submetido a um processo de retirada de uma lesão no couro cabeludo, que já estava programado. O procedimento ocorreu sem intercorrência nenhuma”, disse o cardiologista Roberto Kalil Filho a repórteres no hospital.

Segundo Kalil, a cicatrização levará aproximadamente um mês.

Durante esse período, o presidente Lula terá que usar chapéu, como fez no final de 2024 após uma cirurgia de emergência na cabeça em decorrência de um acidente doméstico.

Além da remoção da lesão cutânea, Lula recebeu uma infiltração no pulso direito para tratar uma tenossinovite, segundo o laudo médico.

O presidente terá que evitar “grandes eventos nos próximos dias, mas nada que prejudique a agenda dele na outra semana”, afirmou o cardiologista.

Lula, que planeja concorrer a um quarto mandato nas eleições de outubro, tem aumentado recentemente suas publicações nas redes sociais nas quais aparece praticando exercícios físicos, a fim de projetar uma imagem de boa forma e dissipar dúvidas sobre sua saúde, dada a sua idade avançada.

Seu principal adversário deverá ser o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 44 anos, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos de prisão, em regime domiciliar, por tentativa de golpe de Estado.

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