México vê quatro possíveis sucessores de ‘El Mencho’ no cartel de Jalisco

O governo do México identificou e investiga quatro líderes regionais do poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) que poderiam suceder a Nemesio Oseguera, vulgo “El Mencho”, informou nesta sexta-feira (27) o ministro de Segurança, Omar García Harfuch.

A morte do chefe do cartel, que era considerado o criminoso mais perigoso e procurado no México e nos Estados Unidos, despertou a preocupação de que a luta pela nova liderança do grupo produza uma onda de violência, segundo especialistas em segurança consultados pela AFP.

Harfuch ressaltou que o grupo criminoso está presente em vários estados do México, e que existem “lideranças regionais” em seu interior, de onde se estima que possam surgir os possíveis sucessores.

“Identificamos vários líderes, quatro especificamente, que estão sob investigação, que são os líderes mais fortes dentro desse grupo criminoso”, disse o funcionário, segundo o qual dois deles são os sucessores “mais prováveis”. Harfuch não quis revelar suas identidades, porque “estão sob investigação”.

Após a operação militar em que Oseguera foi morto, as forças do CJNG iniciaram uma onda de violência, incendiando comércios e bloqueando estradas em 20 dos 32 estados do país.

Segundo o ministro, domingo foi o dia mais violento, mas a situação começou a se normalizar na segunda-feira. Na quarta, forças de segurança conseguiram liberar todas as estradas locais e federais bloqueadas pelos criminosos.

Oseguera foi morto por militares no último domingo, em Tapalpa, oeste do país. Ele ficou ferido ao tentar fugir e morreu a caminho do hospital.

Analistas acreditam que o cartel terá que preencher o vazio deixado por El Mencho, que comandou com mão de ferro a organização de mais de 30 mil membros, segundo estudos acadêmicos.

