Matt Gaetz, um trumpista fervoroso no comando da Justiça Federal

3 minutos

O republicano Matt Gaetz é um dos congressistas mais polêmicos e criticados nos Estados Unidos, mas Donald Trump o escolheu nesta quarta-feira (13) como secretário de Justiça e procurador-geral, um cargo-chave, com o qual o recompensa por sua lealdade.

Aos 42 anos, esse congressista da Flórida, que costuma se posicionar na extrema direita radical, terá grande influência no Executivo. O anúncio do seu nome causou agitação, uma vez que Gaetz é odiado pelos democratas e até mesmo por parte dos republicanos.

Trump eliminou qualquer dúvida sobre qual será a missão do novo secretário: acabar com “a instrumentalização” do Judiciário, ou seja, tornar-se o braço armado da vingança do presidente eleito, que afirmou durante anos ser vítima de uma “caça às bruxas” orquestrada por um Judiciário politizado.

– Do nada ao estrelato –

Até pouco tempo atrás, Gaetz era relativamente desconhecido do público, pelo menos por seu trabalho no Congresso. Ganhou fama em outubro de 2023, quando conseguiu destituir o então presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, após apresentar um moção de censura contra ele.

Gaetz é contrário ao direito ao aborto, cético em relação ao clima e defensor do lobby das armas, abraçando várias posições da extrema direita americana.

Antes do episódio na Câmara, seu nome era frequentemente associado a assuntos pouco lisonjeiros. Reconhecido por seus ternos elegantes, seu sorriso hollywoodiano e seu cabelo impecavelmente penteado, Gaetz foi acusado de manter relação sexual com uma menor de idade, o que ele negou, afirmando ser uma vítima do “establishment”.

– Acusações –

“Sou o homem mais perseguido pelas investigações no Congresso”, declarou Gaetz, um frase inspirada na retórica de Trump, de quem é um dos aliados mais fiéis.

O futuro secretário de Justiça foi acusado por suspeita de desvio de dinheiro público, o que resultou em uma investigação do comitê de ética da Câmara dos Representantes. Também foi acusado de consumo de drogas ilícitas, dirigir sob efeito de álcool e outros abusos.

Como chefe do Departamento de Justiça, Gaetz vai supervisionar o FBI, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF), o serviço penitenciário e o serviço encarregado de localizar fugitivos, e a agência antidrogas (DEA), entre outros.

Gaetz é filho de um político que chegou a presidir o Senado estadual da Flórida. Quando jovem, morou na casa que serviu de cenário para o filme “O Show de Truman”, lançado em 1998.

