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Milei defende IA desregulada após alerta de historiador Harari

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O presidente argentino, Javier Milei, deu uma resposta, nesta segunda-feira (8), ao historiador israelense Yuval Noah Harari, que tinha questionado, em declarações ao jornal Financial Times, sua proposta de conceder personalidade jurídica a corporações operadas por inteligência artificial.

Harari, autor do best-seller “Sapiens – Uma Breve História da Humanidade”, respondeu a Milei, nesta segunda, em uma coluna intitulada “Não devemos outorgar personalidade jurídica a agentes de IA”, na qual alertou para os riscos de se reconhecer como sujeitos de direito corporações controladas por agentes não humanos.

O autor advertiu que conceder status legal a corporações controladas por agentes não humanos equivaleria a dar-lhes “uma chave mestra” para acessar sistemas financeiros, econômicos e políticos de forma perigosa.

“Os países que outorgarem personalidade jurídica às IA correm o risco de se tornarem algo para o qual o registro histórico não oferece analogia: não um Estado empresa, mas um Estado IA, um país cujos habitantes poderiam ser governados por corporações não humanas”, assinalou Harari, que reflete em obras como “Nexus: Uma Breve História das Redes de Informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial” e “Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã”, sobre a história da informação e o futuro da humanidade.

Milei agradeceu ao historiador, nesta segunda-feira, no X, por “participar deste debate fascinante e transcendental” e afirmou que a humanidade precisa construir um marco que lhe permita aproveitar as oportunidades da IA.

“Eu já estou preparando minha resposta para ver se podemos dissipar seus temores sobre o caminho que propus na semana passada!”, acrescentou.

A troca de mensagens começou na última quinta-feira, quando Milei publicou um artigo no jornal britânico, intitulado “A Argentina convida a IA a se liberar”, no qual anunciou que promoverá uma legislação que contemple a criação de “corporações não humanas” operadas por agentes de IA e robôs.

O presidente ultraliberal argentino prometeu permitir que a IA se desenvolva “sem a mão mortal de uma regulação prematura e mal compreendida”.

No fim de maio, Milei enviou ao Congresso um projeto para uma nova “Lei de Sociedades”, no qual contempla a criação de “sociedades automatizadas”, capazes de operar de forma completamente autônoma mediante algoritmos ou IA, sem a necessidade de trabalhadores humanos.

O projeto de lei também contempla a criação das DAO (Organizações Autônomas Descentralizadas), que podem operar de forma total ou parcialmente autônoma e registrar suas operações em blockchain.

tev/lm/dga/mvv/ic

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