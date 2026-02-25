Moradores buscam seus familiares após chuvas mortais em MG

Em meio ao clima de desesperança, equipes de resgate e moradores procuram 33 desaparecidos nesta quarta-feira (25), após as chuvas torrenciais que atingiram o estado de Minas Gerais e já deixaram 36 mortos, segundo um novo balanço oficial.

Com quantidades incomuns de água, o temporal que começou na segunda-feira devastou os municípios de Juiz de Fora e Ubá, e provocou enchentes, desabamentos de prédios e deslizamentos de terra que soterraram dezenas de pessoas.

Bombeiros que trabalham nos resgates em Juiz de Fora explicaram à AFP que, neste momento, é pouco provável encontrar vítimas com vida sob a lama.

Esta tragédia no sudeste do país se soma a outros grandes desastres causados por eventos climáticos no Brasil nos últimos anos, que cientistas associam em vários casos aos efeitos do aquecimento global.

“Nossa família está desesperada”, disse à AFP Josiane Aparecida, uma cozinheira de 43 anos em Juiz de Fora, que procurava entre os escombros os dois filhos de 6 e 9 anos de sua prima, assim como o seu namorado.

Sua prima morreu em um deslizamento de terra, assim como sua mãe.

“Temos esperança e não temos, porque é muito difícil [encontrá-los] e já perdemos dois”, disse em lágrimas.

A casa de seus familiares, no bairro Paineiras, ficou completamente destruída e soterrada pela lama.

A poucos quarteirões dali, os socorristas retiraram o corpo de um homem que, antes de morrer, conseguiu tirar a esposa da casa atingida pelo deslizamento, relataram os bombeiros à AFP.

Em Juiz de Fora, as buscas continuam sob a previsão de mais chuvas fortes até sexta-feira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou na terça-feira o estado de calamidade na região e colocou a Defesa Civil Nacional em “alerta máximo”.

O Brasil tem sofrido diversas tragédias nos últimos anos ligadas a eventos climáticos extremos, desde inundações até secas e intensas ondas de calor.

Em 2024, inundações inéditas atingiram o sul do país e deixaram mais de 200 mortos e dois milhões de moradores afetados, em uma das piores catástrofes naturais da história do país.

