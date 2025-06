Morre escritor americano Edmund White, pioneiro na literatura LGBTQIA+

afp_tickers

2 minutos

O romancista americano Edmund White, figura de destaque na literatura LGBTQIA+, morreu aos 85 anos, anunciou seu agente nesta quarta-feira (4).

“Tristemente, posso confirmar que Ed morreu à noite em sua casa em Nova York por causas naturais”, disse seu agente Bill Clegg à AFP.

Nascido em 13 de agosto de 1940, Edmund White escreveu dezenas de romances, contos, artigos e ensaios tendo a homossexualidade como tema central.

Ele foi aclamado por seu primeiro romance, ‘Forgetting Elena’, publicado em 1973, e em seguida publicou ‘The Joy of Gay Sex’, uma espécie de Kama Sutra ilustrado que se tornou uma referência LGBTQIA+ do outro lado do Atlântico.

Entre outras obras se destacam ‘A Boy’s Own Story’, e ‘The Loves of My Life’, publicada neste ano.

White escreveu sobre homossexualidade desde a década de 1950, quando ser gay era considerado uma doença mental, até a libertação sexual após as revoltas de Stonewall em 1969, que ele testemunhou em primeira mão.

Depois vieram os anos da aids que atingiram toda uma geração.

O próprio White foi diretamente afetado: foi diagnosticado HIV positivo em 1985 e conviveu com a doença durante quatro décadas.

O escritor, que viveu em Paris durante quase quinze anos entre os anos 80 e 90, escreveu também várias biografias sobre Jean Genet, Marcel Proust e Arthur Rimbaud.

Seus êxitos literários lhe abriram as portas de universidades de prestígio, onde lecionou redação e literatura gay.

Ele era casado com o escritor Michael Carroll desde 2013.

“Esta é uma notícia muito triste. Não existe ninguém como Edmund White! (…) Uma surpreendente versatilidade de estilo, temas ousados e inovadores, humor sombrio, um amigo para muitos por décadas”, reagiu a escritora americana Joyce Carol Oates na rede social X.

O romancista francês Edouard Louis também prestou homenagem a White no Instagram. “Um amigo incrível”, disse.

“Leal, generoso, bonito, carinhoso. Sempre apoiou e incentivou os jovens escritores como ninguém”, acrescentou.

eml/bdx/erl/val/jmo/aa