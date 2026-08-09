MP do Equador acusa sete supostos idealizadores do assassinato de Villavicencio

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

O Ministério Público (MP) do Equador acusou formalmente neste sábado sete supostos autores intelectuais do assassinato do candidato à Presidência Fernando Villavicencio, entre eles dois ex-políticos de esquerda, um empresário e integrantes de um grupo criminoso.

Villavicencio era conhecido por investigar casos de corrupção envolvendo o governo do esquerdista Rafael Correa (2007-2017) quando era jornalista, antes de entrar para a política. Mas várias de suas denúncias também envolveram setores da direita e figuras do crime organizado.

O político foi morto a tiros em 2023, na saída de um comício em Quito, uma semana antes das eleições presidenciais, nas quais era candidato.

O MP anunciou hoje no X que “acusa os sete processados como autores indiretos, por suposta participação no crime de assassinato”. A instituição solicitou a manutenção da ordem de prisão preventiva contra os sete e pediu às autoridades que seja emitido o alerta vermelho da Interpol contra quatro deles, que vivem no exterior.

Outras cinco pessoas já foram condenadas a até 34 anos de prisão como autoras materiais do magnicídio. O autor dos disparos foi morto por seguranças do político, e seis colombianos supostamente ligados ao crime foram mortos na prisão.

vd/mvl/lb