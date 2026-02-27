Netflix descarta aumento de oferta pela Warner e abre caminho para Paramount

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (26) que não vai aumentar sua oferta de compra da Warner Bros. Discovery (WBD), diante da proposta da concorrente Paramount Skydance, por considerar que o negócio não é mais atraente do ponto de vista financeiro.

Os diretores-executivos da gigante do streaming, Ted Sarandos e Greg Peters, disseram que não vão igualar a oferta mais recente da Paramount, depois que o conselho da WBD a declarou uma opção superior, sob os termos do seu acordo de fusão em vigor com a Netflix.

A reviravolta deve fazer com que o estúdio histórico de Hollywood e o grupo de redes de TV, que inclui a CNN, passem para as mãos da Paramount, o que reconfigura o cenário midiático americano.

Sem uma contraproposta da Netflix, o conselho da WBD está livre para rescindir seu acordo com a plataforma de streaming e seguir adiante com a Paramount.

A oferta de compra melhorada apresentada nesta semana foi o capítulo mais recente de uma guerra de propostas que atraiu a atenção da Casa Branca. O presidente Donald Trump afirmou que estaria “envolvido” em qualquer decisão sobre o negócio.

A Paramount ofereceu US$ 31 por ação da Warner, contra os US$ 30 anteriores. Incluindo a dívida da WBD, isso representa um valor total de US$ 110 bilhões.

A empresa também propôs cobrir o valor de US$ 2,8 bilhões que a WBD terá que pagar à Netflix caso desista do acordo, e prometeu US$ 7 bilhões à Warner caso a operação com a Paramount não seja concluída devido a obstáculos regulatórios.

Um ponto crucial é que a proposta inclui o compromisso do fundador da Oracle e pai de David Ellison, diretor-executivo da Paramount, de contribuir com financiamento adicional para atender aos requisitos de solvência bancária.

