Neymar volta aos gramados em vitória do Al-Hilal após 1 ano parado por contusão no joelho

(Reuters) – Neymar voltou aos gramados nesta segunda-feira após mais de um ano afastado devido a uma contusão no joelho e quase marcou um gol na difícil vitória do Al-Hilal por 5 x 4 contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia.

O atacante brasileiro, de 32 anos, entrou durante o jogo substituindo Nasser Al-Dawsari, que saiu machucado aos 32 minutos do segundo tempo, com o time liderando por 5 x 3 por conta dos três gols de Salem Al-Dawsari e outros de Sergej Milinkovic-Savic e Renan Lodi.

Neymar chegou perto de marcar em um contra-ataque, mas o Al-Ain conseguiu diminuir a vantagem nos acréscimos com um pênalti de Soufiane Rahimi, que também anotou três gols.

O Al-Hilal conseguiu sobreviver ao longo período de acréscimo enquanto o adversário tentava o empate. Com o resultado, o time saudita segue no topo da tabela asiática depois de três rodadas na liga.

O atual campeão do campeonato saudita também está na liderança da liga nacional.

Neymar estava sem jogar desde que sofreu lesão no joelho em partida do Brasil contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro do ano passado. Ele precisou passar por cirurgia..

(Reportagem de Janina Nuno Rios, na Cidade do México)