OMS alerta contra tratamentos para obesidade em menores de 10 anos

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, nesta quarta-feira (7), contra o uso de medicamentos e cirurgias em menores de 10 anos como solução para combater a obesidade e, em vez disso, recomendou outros procedimentos.

O órgão da ONU publicou, nesta quarta-feira, novas recomendações sobre o combate à obesidade em menores de 19 anos, dado o seu aumento expressivo nos últimos anos. Para crianças e jovens de 5 a 19 anos, a taxa de obesidade passou de 2% em 1990 para 8% em 2024.

“A OMS não recomenda o tratamento farmacológico, a cirurgia bariátrica (cirurgia que modifica o estômago ou o trato digestivo) nem dispositivos para perda de peso em crianças de 0 a 9 anos”, indicou o comunicado.

Os medicamentos contra o diabetes da família dos GLP-1, como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, são usados atualmente para emagrecer graças à sensação de saciedade gerada pela insulina.

Em dezembro de 2025, a OMS recomendou o uso de medicamentos GLP-1 como tratamento para a obesidade em adultos.

O Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS aconselha o uso desses fármacos em adolescentes de 10 a 19 anos apenas se todos os outros tratamentos — como mudanças na alimentação, na atividade física e no estilo de vida — não tiverem funcionado ao longo de seis meses.

Quanto à cirurgia bariátrica para jovens dessa faixa etária, ela pode ser autorizada “sob certas condições rigorosas, em adolescentes que sofrem de obesidade grave”.

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