Papa aceita renúncia de influente cardeal e nomeia novo arcebispo de Nova York

afp_tickers

2 minutos

O papa Leão XIV nomeou Rolan Hicks para liderar a arquidiocese de Nova York, substituindo o influente cardeal Timothy Dolan, afastando assim uma figura conhecida da ala conservadora em favor de um jovem bispo sensível às questões sociais.

O Vaticano anunciou a nomeação de Hicks nesta quinta-feira (18). O novo arcebispo de 58 anos, natural do estado de Illinois, é pouco conhecido pelo grande público e demonstrou recentemente sua solidariedade com os migrantes, em um contexto de críticas à política migratória do presidente americano, Donald Trump.

Esta é a nomeação episcopal mais importante desde a eleição de Leão XIV à frente da Igreja Católica em maio, o que revela a vontade de uma maior firmeza nas decisões da administração americana, sobretudo em relação à defesa dos direitos humanos.

Também põe fim a meses de conjecturas sobre a escolha do pontífice para substituir Dolan, considerado próximo a Trump, que o havia indicado como seu candidato favorito no conclave de maio.

Em um contexto de forte polarização nos Estados Unidos, a escolha de Leão XIV pode ser interpretada como uma vontade de afastar a Arquidiocese de Nova York de uma imagem partidária e de insistir na mensagem da Igreja Católica sobre a doutrina social e a atenção aos marginalizados.

Em novembro, Hicks expressou sua “solidariedade com todos os nossos irmãos e irmãs” em meio à publicação de uma carta dos bispos americanos que criticava a política anti-imigração da Casa Branca.

Desde janeiro, Trump empreende uma dura campanha contra o que classifica como imigração irregular, citando uma “invasão dos Estados Unidos por criminosos procedentes do exterior” e divulgando amplamente as expulsões.

Seguindo a linha de seu antecessor argentino, Francisco, Leão XIV faz apelos ao acolhimento de refugiados e ao respeito aos direitos humanos, também denunciando o tratamento “extremamente desrespeitoso” de Washington aos migrantes.

Hicks compartilha outros pontos em comum com o Robert Francis Prevost, já que exerceu seu ministério em várias paróquias da Arquidiocese de Chicago, cidade natal do pontífice, e serviu durante cinco anos em El Salvador, na América Central, enquanto Leão XIV passou 20 anos no Peru.

cmk/ide/db/meb/pc/aa/fp/yr/aa