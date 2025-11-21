Pelo menos nove mortos e 300 feridos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh

Um terremoto de magnitude 5,5 sacudiu nesta sexta-feira (21) o nordeste de Daca, a capital de Bangladesh, deixando pelo menos nove mortos e mais de 300 feridos, segundo um novo balanço do governo.

Jornalistas da AFP viram pessoas chorando nas ruas de Daca enquanto outras pareciam em estado de choque.

O balanço anterior era de seis mortos e cerca de uma centena de feridos neste país asiático de 170 milhões de habitantes.

O sismo de magnitude 5,5 ocorreu às 10h38 locais (01h38 em Brasília) perto da cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da movimentada capital, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Departamento Meteorológico de Bangladesh relatou, por sua vez, um sismo de magnitude 5,7 com epicentro na cidade de Madhabdi, no distrito de Narsingdi. O tremor foi sentido durante 26 segundos, precisou.

Também foi sentido na cidade indiana de Calcutá, situada cerca de 300 km a oeste de Daca, indicou à AFP o diretor do centro indiano de sismologia, OP Mishra.

O gabinete de imprensa do governo interino informou que pelo menos nove pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas.

Entre os feridos estão estudantes universitários e trabalhadores de uma fábrica, indicou o chefe do governo provisório, Muhammad Yunus, em um comunicado.

Duas crianças estão entre as pessoas falecidas, informou o Ministério da Saúde.

Outras três pessoas, entre elas uma criança, morreram ao cair o parapeito de um prédio de oito andares em frente a um açougue no bairro de Armanitola, nos arredores de Daca.

O sistema do USGS que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos havia estimado a possibilidade de ocorrerem “mortes significativas” e danos.

O terremoto provocou pânico entre os habitantes, muitos dos quais estavam em suas casas em seu dia de folga quando ouviram uma forte explosão e correram para fora.

