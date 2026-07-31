Peru anuncia ‘incorporação’ próxima ao Escudo das Américas, promovido pelos EUA

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O novo governo da direitista Keiko Fujimori anunciou, nesta sexta-feira (31), que o Peru avança rumo à sua incorporação ao Escudo das Américas, a aliança de governos conservadores liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para combater o crime transnacional.

O Peru, com 34 milhões de habitantes, atravessa sua pior crise de segurança desde seu conflito armado interno (1980-2000). Os homicídios no país passaram de 1.000 em 2018 a 2.600 em 2025, e as denúncias de extorsão, de 3.200 para 26.500.

Fujimori, que prometeu um governo de linha-dura no combate ao crime, expressou antes de assumir como presidente, na terça-feira, o desejo de participar da iniciativa regional.

“Continuaremos os avanços alcançados com (…) nossa incorporação ao Escudo das Américas”, disse o chanceler Carlos Espá, perante diplomatas locais e à imprensa em uma cerimônia de inauguração de sua gestão na sede da Chancelaria, em Lima.

Ele disse que uma de suas prioridades será “o combate firme à insegurança pública e à corrupção”.

“Aprofundaremos nossas excelentes relações com os Estados Unidos, um parceiro, um aliado e um amigo estratégico”, acrescentou.

O chanceler, que antes foi funcionário da embaixada dos Estados Unidos em Lima, destacou que o Peru vai “fortalecer a cooperação com os países vizinhos e com nossos principais parceiros, aliados e amigos para combater a criminalidade”.

O país é um dos principais produtores mundiais de cocaína e em seu território atuam quadrilhas internacionais do narcotráfico.

Sob o esquema do Escudo das Américas, os países-membros coordenam a troca de informação, bem como a cooperação judicial e policial para enfrentar o crime organizado para além de suas fronteiras.

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