Petróleo cai abaixo de US$ 100 e bolsas mundiais sobem após trégua em guerra

afp_tickers

3 minutos

O barril do petróleo caiu abaixo dos US$ 100 e as bolsas dispararam nesta quarta-feira (8), depois que Estados Unidos e Irã concordaram com uma trégua de duas semanas, durante a qual espera-se que Teerã reabra o Estreito de Ormuz.

O petróleo bruto de referência dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), caiu 16,2%, para US$ 94,66 (R$ 488,62) o barril nesta quarta-feira, enquanto o petróleo Brent, referência internacional, recuou 14,9%, para US$ 93 (R$ 480).

Da mesma forma, os preços do contrato de gás natural de referência europeu, o TTF holandês, caíram quase 20% na abertura do pregão desta quarta-feira.

Após mais de um mês de ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irã anunciou ter concordado em iniciar negociações com Washington na sexta-feira, no Paquistão, que vem atuando como mediador, com o objetivo de pôr fim ao conflito.

“Sujeito a que a República Islâmica do Irã aceite a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA E SEGURA do Estreito de Ormuz, aceito suspender o ataque contra o Irã por um período de duas semanas”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, confirmou por duas semanas a passagem segura de navios pelo Estreito, por onde circula um quinto do petróleo mundial.

“Após a Casa Branca recuar, o mercado do petróleo começa a retomar um funcionamento mais fluido e equilibrado”, com o desaparecimento do prêmio de risco dos últimos dias, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management.

– Bolsas respondem –

No mercado de ações, o índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta de 5,4%, enquanto o Kospi de Seul subiu 6,87% e o índice de Xangai avançou 2,7%. O índice de Hong Kong registrou alta de mais de 3% durante o pregão.

As bolsas de valores de Londres, Paris e Frankfurt também abriram em forte alta, impulsionadas pelo anúncio da trégua.

As ações do Oriente Médio também registraram valorização, com os papéis de Dubai subindo 8,5% e os de Abu Dhabi, 3%.

Enquanto isso, as ações das principais petrolíferas caíram na abertura dos mercados europeus.

Em Londres, as ações da BP caíram 8,35% e as da Shell recuaram 7,7% pouco depois das 7h20 GMT.

A TotalEnergies caiu 5,63% em Paris, enquanto a ENI recuou 7,15% em Milão e a Repsol, 8,1% em Madri.

O ouro, afetado nas últimas semanas pelas perspectivas de aumento da inflação e alta dos juros pelos bancos centrais, também se recuperava após o anúncio de um cessar-fogo no Irã.

A 0h20 GMT, a cotação da onça subia 2,30%, aos US$ 4.815. Já o dólar caía frente ao euro e ao iene. A moeda americana cedia 0,63%, aos 158,62 ienes por dólar.

ni/myl/lgo/arm/mvl/lb-jc