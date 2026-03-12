Polícia confirma morte de suspeito de ataque contra sinagoga em Michigan

Um indivíduo não identificado morreu nesta quinta-feira (12) depois de lançar seu veículo contra uma sinagoga nos arredores da cidade norte-americana de Detroit, Michigan, e provocar um incêndio, informou a polícia.

Seguranças dispararam contra o atacante na sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield, disse o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, a jornalistas.

O “pessoal de segurança o viu e entrou em confronto com ele a tiros”, indicou Bouchard. “Não podemos dizer neste momento o que o matou, mas o pessoal de segurança de fato entrou em confronto com o suspeito com disparos.”

Ele também disse que o agressor aparentemente estava sozinho no veículo e que cães policiais verificavam se a caminhonete pickup tinha explosivos.

Um membro da equipe de segurança foi ferido pelo veículo e está sendo atendido no hospital.

Agentes policiais realizaram uma operação pouco depois do incidente, em meio a uma tensão crescente em todo o país por causa da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

Imagens de televisão mostravam a operação massiva das forças de segurança na área ao redor da sinagoga.

A governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenou o ataque.

‘A comunidade judaica de Michigan deveria poder viver e praticar sua fé em paz”, disse Whitmer.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente Donald Trump havia sido informado do ataque.

O xerife Bouchard assegurou que as forças de segurança estavam em alerta máximo desde o começo da guerra no Oriente Médio.

“Falamos durante duas semanas sobre a possibilidade lamentável de que isso acontecesse”, afirmou. “Portanto, não houve falta de preparação.”

Todas as instalações da coletividade judaica da região “terão muita presença adicional (de segurança) ao seu redor até que descubramos o que aconteceu”, acrescentou.

A Federação Judaica de Detroit indicou que as instituições judaicas se encontravam em confinamento preventivo.

