Suíços cobram mais defesa e aproximação com a OTAN
Pesquisa revela preocupação crescente com segurança e apoio a aumento do orçamento do Exército, além de maior aproximação com Europa e OTAN.
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Mais de três quartos dos participantes de uma pesquisa do instituto Sotomo, conhecida como “Barômetro de Oportunidades”, acreditam que o governo federal não está suficientemente preparado para lidar com ameaças convencionais e híbridas.
Segundo o think tank Strategiedialog21, a maioria dos entrevistados defende que o orçamento do Exército seja elevado para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030 — um patamar alinhado a metas adotadas por países da OTAN.
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O estudo também indica uma mudança de percepção em relação à neutralidade suíça. No contexto atual, cresce o questionamento sobre uma interpretação rígida desse princípio. Mais de dois terços dos entrevistados apoiam uma cooperação mais estreita com países europeus vizinhos, enquanto a maioria também se mostra favorável a um reforço dos laços com a OTAN.
A pesquisa aponta ainda forte identificação com valores europeus: mais de quatro em cada cinco participantes dizem se alinhar com os valores da Europa Ocidental, Central e do Norte. Fora do continente, apenas a Austrália supera 50% de identificação. Já os Estados Unidos registram um índice menor, com 44% dos entrevistados percebendo uma correspondência significativa de valores.
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Apesar das preocupações, o levantamento conclui que a população suíça não vive uma crise, mas sim um momento de avaliação “lúcida” sobre sua posição no cenário internacional.
A sexta edição do “Barômetro de Oportunidades” ouviu 5.249 pessoas na Suíça entre 18 de novembro e 15 de dezembro. Segundo o Sotomo, os resultados são altamente representativos da população residente.
Adaptação: Fernando Hirschy
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