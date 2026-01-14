Crans-Montana mudou sua percepção sobre a Suíça?

Trabalho como editor e correspondente no Palácio Federal. Eu escrevo sobre política suíça para a redação "Suíços do estrangeiro" e modero o debate televisivo "Let's Talk".
Comecei no jornalismo local no início dos anos noventa e trabalhei em diferentes áreas. Ocupei cargos de gerência e cobri uma variedade de tópicos. Entrei para a SWI swissinfo.ch em 2017.
A Suíça é considerada por muitos um país seguro e perfeitamente organizado. Por isso, o incêndio em Crans-Montana causou grande estranheza entre nossos leitores. Você também ficou chocado com essa tragédia? Sua percepção sobre a Suíça mudou?
Mostrar mais
Mostrar mais
Política suíça
Tragédia em Crans-Montana leva a Suíça aos limites
Este conteúdo foi publicado em
O incêndio mortal em Crans-Montana expôs falhas graves num país visto como sinônimo de precisão. Tragédia evitável, críticas internacionais e um sistema sob pressão: a Suíça diante de um teste histórico.
Participe da discussão