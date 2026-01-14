The Swiss voice in the world since 1935
Crans-Montana mudou sua percepção sobre a Suíça?

Moderador:

Trabalho como editor e correspondente no Palácio Federal. Eu escrevo sobre política suíça para a redação "Suíços do estrangeiro" e modero o debate televisivo "Let's Talk". Comecei no jornalismo local no início dos anos noventa e trabalhei em diferentes áreas. Ocupei cargos de gerência e cobri uma variedade de tópicos. Entrei para a SWI swissinfo.ch em 2017.

A Suíça é considerada por muitos um país seguro e perfeitamente organizado. Por isso, o incêndio em Crans-Montana causou grande estranheza entre nossos leitores. Você também ficou chocado com essa tragédia? Sua percepção sobre a Suíça mudou?

Crans-Montana

Política suíça

Tragédia em Crans-Montana leva a Suíça aos limites

Este conteúdo foi publicado em O incêndio mortal em Crans-Montana expôs falhas graves num país visto como sinônimo de precisão. Tragédia evitável, críticas internacionais e um sistema sob pressão: a Suíça diante de um teste histórico.

Tragédia em Crans-Montana leva a Suíça aos limites

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

