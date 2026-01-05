Suíça tem 21 ex-presidentes vivos

A foto oficial de 2026 do Conselho Federal, o grupo de sete ministros que governa a Suíça. Keystone/Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller, Léo Margueron/Federal Chancellery

A Grã-Bretanha tem oito. Os EUA, cinco. A Suíça, entretanto, tem 21 ex-presidentes ainda vivos. Seria esse um sinal de estabilidade política?

Nem tanto. Na verdade, essa marca é um tanto enganadora. A presidência da Confederação Suíça é um cargo assumido durante um ano por um dos membros do Conselho Federal (o corpo de sete ministros que governa o país), após eleição no Parlamento federal. Esse sistema só existe na Suíça.

Por exemplo, você sabia que o presidente da Confederação nunca faz visitas de chefe-de-Estado?

O presidente suíço não é chefe de Estado ou chefe de governo. No Conselho Federal, ele tem o status de chefe de Estado coletivo e chefe de governo. O presidente é um “primus inter pares”, ou seja, primeiro entre iguais, mas não tem mais poder do que o resto do gabinete.

Além disso, durante o ano de mandato, os presidentes permanecem como chefes de seus respectivos ministérios. Guy Parmelin, por exemplo, é presidente e ministro da Economia em 2026.

Um por todos e todos por um: o gabinete faz tudo junto, tomar decisões políticas, assinar tratados e receber outros chefes de Estado (embora nem sempre todos os sete membros estejam presentes).

Para que serve então o presidente suíçoLink externo? O que ele (ou ela) realmente faz? As funções do presidente incluem presidir as reuniões de gabinete e assumir funções especiais de representação. Ele faz discursosLink externo no Ano Novo e no Dia Nacional da Suíça (1 de agosto), que são transmitidos na televisão e rádio (e também pela swissinfo.ch). Ele também preside a tradicional recepção anual dos embaixadores estrangeiros credenciados na Suíça para marcar o começo do ano.

Eleição pelo Parlamento

Em comparação com outros países, é relativamente fácil se tornar presidente na Suíça. Em resumo, basta ser eleito pelo Parlamento para o Conselho Federal e então esperar sua vez de assumir o cargo. Sua vez virá quando todos os ministros do gabinete anteriormente eleitos tiverem servido como presidente durante seu tempo no governo, ou seja, um máximo de seis anos.

Um fato interessante: qualquer suíço com mais de 18 anos – e que se considere adequado para o cargo de ministro – pode se candidatar ao cargo. O Parlamento pode elegê-lo e até mesmo eleger alguém que não se candidatou (muitos propõe até o tenista Roger Federer para o cargo), mas no final os eleitos quase sempre são (ou foram) parlamentares.

Curiosidades presidenciais Karl Schenk e Emil Welti serviram como presidente seis vezes. Welti foi membro do gabinete por 24 anos e Schenk por um recorde de 31 anos, ambos na segunda metade do século 19. Apenas duas vezes um presidente eleito não tomou posse: Victor Ruffy foi eleito presidente para 1870, mas morreu em 29 de dezembro de 1869. Fridolin Anderwert deveria tornar-se presidente em 1881, mas sob forte pressão da imprensa, cometeu suicídio em 24 de dezembro de 1880. Um presidente em exercício nunca se demitiu, embora Wilhelm Hertenstein tenha morrido quando exercia o cargo em 1888. Houve cinco presidentes mulheres: Ruth Dreifuss foi a primeira a ser eleita presidente (em 1999). Ela foi seguida por Micheline Calmy-Rey (2007 e 2011), Doris Leuthard (2010 e 2017), Eveline Widmer-Schlumpf (2012) e Simonetta Sommaruga (2015 e 2020). O mais jovem presidente suíço foi Jakob Stämpfli, que tinha apenas 35 anos quando tomou posse em 1856 (a primeira de três vezes). O mais idoso era Adolf Deucher, que tinha 77 anos quando tomou posse pela quarta vez em 1909.

Os eleitores suíços não participam da eleição dos membros do Conselho Federal e, portanto, não votam no presidente.

Mas se um membro do gabinete for reeleito pelo Parlamento por mais quatro anos (desde 1848 apenas quatro ministros não foram reeleitos) suas chances de se tornar presidente são muito altas: não há limite no tempo em que ele pode servir no governo e não há limite no número de vezes para ser presidente (o recorde é de seis). Na prática, porém, poucos ministros cumprem hoje um terceiro mandato como presidente: o último a fazê-lo foi Kurt Furgler, em 1985.

Apenas três ministros vivos ainda não se tornaram presidentes: Elisabeth Kopp entrou no gabinete em 1984 (foi a primeira ministra), envolveu-se em escândalos e renunciou em 1989; Ruth Metzler entrou no gabinete em 1999 e não foi reeleita em 2003; Christoph Blocher entrou no Conselho Federal em 2003 e não foi reeleito em 2007.

Questão de perspectiva

Um presidente suíço nunca faz visita de chefe de Estado, mas pode ser recebido em uma visita oficial. Como isso é possível?

Como mencionado acima, o presidente suíço não é o chefe de Estado, portanto, de um ponto de vista estritamente suíço, deve-se falar apenas de uma “visita presidencial”. Entretanto, como explica o governoLink externo, “para o país anfitrião, a situação é diferente”. De fato, embora nenhuma pessoa seja considerada chefe de Estado na Suíça, o presidente deve, no entanto, gozar do mesmo status que seus homólogos estrangeiros.

“É lógico que outros países considerem estas ocasiões em que convidam ou recebem o presidente suíço como uma “visita de chefe de Estado”; o termo é, portanto, perfeitamente apropriado. Cabe ao país convidado decidir se é uma visita de trabalho, uma visita oficial ou uma visita oficial, com todas as honras ditadas pelo protocolo. É tudo uma questão de perspectiva.

Ex-presidentes suíços vivos Ex-presidentes suíços ainda vivos e ano(s) em que ocuparam o cargo: Arnold Koller 1990, 1997 Adolf Ogi 1993, 2000 Kaspar Williger 1995 Ruth Dreifuss, 1999 (primeira mulher presidente) Moritz Leuenberger 2001 Pascal Couchepin 2003 Joseph Deiss 2004 Samuel Schmid 2005 Micheline Calmy-King 2007, 2011 Hans Rudolf Merz, 2009 Doris Leuthard 2010, Eveline Widmer-Schlumpf, 2012 Maurer, 2013 Didier Burkhalter, 2014 Simonetta Sommaruga, 2015, 2020 Johann Schneider-Ammann, 2016 Alain Berset, 2018, 2023 Viola Amherd, 2024 Ex-presidentes que continuam no governo Guy Parmelin, 2021 Ignazio Cassis, 2022 Karin Keller-Sutter, 2025

Ex-presidentes vivos em outros países França (presidente): Nicolas Sarkozy, François Hollande Estados Unidos (presidente): Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama, Donald Trump (retornou ao cargo em 2025), Joe Biden Alemanha (chanceler): Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz Grã-Bretanha (primeiro-ministro): John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak China (presidente): Hu Jintao Rússia (presidente): Vladimir Putin (desde seu retorno ao cargo), Dmitri Medvedev Itália (primeiro-ministro): Lamberto Dini, Massimo D’Alema, Giuliano Amato, Romano Prodi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi

Adaptação: Alexander Thoele

*atualizado em 05.01.2026

