Posse de Trump terá bandeiras no alto, e não a meio mastro por luto a Jimmy Carter

As bandeiras dos Estados Unidos serão hasteadas por completo no Capitólio durante a posse de Donald Trump, em um desafio a uma ordem executiva de Joe Biden de mantê-las a meio mastro em luto pela memória do finado ex-presidente Jimmy Carter.

O republicano Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, disse nesta terça-feira (14), em comunicado, que a decisão de hastear as bandeiras que ficam sobre o edifício do Congresso a sua altura habitual tem como objetivo “saudar a unidade de nosso país em torno da posse” de Donald Trump.

A resolução de Biden determina que as bandeiras nos edifícios federais sejam hasteadas a meio mastro durante 30 dias, até o início de fevereiro, em homenagem ao 39º presidente dos Estados Unidos, que morreu em 29 de dezembro aos 100 anos de idade.

Teoricamente, o período incluiria 20 de janeiro, data da cerimônia de posse do magnata republicano Donald Trump.

“As bandeiras serão hasteadas a meio mastro no dia seguinte para continuar homenageando o presidente Jimmy Carter”, indicou Johnson.

Em 1954, o presidente Dwight Eisenhower emitiu um decreto que ordenava que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro durante 30 dias quando um chefe de Estado morresse.

Embora a resolução do presidente Joe Biden teoricamente só se aplique aos edifícios e escritórios federais, a maioria dos estados do país decidiu hastear as bandeiras de suas próprias instituições públicas a meio mastro em homenagem a Carter.

