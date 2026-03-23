Preço do petróleo cai e bolsas sobem após declarações de Trump sobre o Irã

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Os preços do petróleo caíram e as bolsas de valores subiram nesta segunda-feira (23) em reação às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse ter adiado a ofensiva contra as usinas de energia iranianas.

Em uma reviravolta inesperada, Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o Irã tiveram “conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total” das hostilidades e especificou que elas “continuariam ao longo da semana”.

Trump também afirmou em sua rede Truth Social que ordenou o adiamento por “cinco dias” de qualquer ataque a usinas de energia ou infraestrutura energética no Irã, que ele havia ameaçado realizar anteriormente.

No entanto, a mídia estatal iraniana negou esses contatos. “Temos que esperar que a situação se esclareça”, disse Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, à AFP, enquanto os preços do gás na Europa caíam 4%.

Por volta das 10h30 (horário de Brasília), o preço do West Texas Intermediate (WTI), a referência americana, estava em queda de 7,8%, a 90,64 dólares (478,51 reais) o barril, e o Brent do Mar do Norte recuava 8,7%, para 102,42 dólares (540,70) o barril.

Os preços da energia dispararam desde o início da guerra comercial desencadeada em 28 de fevereiro pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irã, que levaram a um bloqueio quase total do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o fornecimento global de petróleo.

As bolsas europeias aproveitaram a queda para ganhar impulso. Por volta das 10h30 (Brasília), Paris subia 1,1%, Frankfurt 1,6%, Londres 0,2% e Madri 1,7%.

Em Wall Street, os três principais índices abriram com ganhos superiores a 1%.

Os mercados de ações reagiram com preocupação ao ultimato de Trump, que exigiu que o Irã abrisse o Estreito de Ormuz até, no máximo, a noite de segunda-feira.

Teerã respondeu que fecharia completamente o Estreito de Ormuz caso os Estados Unidos cumprissem a ameaça. O país também ameaçou atacar infraestruturas críticas no Oriente Médio.

A alta das bolsas diminuiu após a imprensa iraniana negar qualquer negociação entre Teerã e Washington.

“É extremamente difícil operar nesses mercados quando Trump oscila entre uma escalada massiva e declarações de paz ou vitória… mas, por ora, o mercado se mostrou otimista de que não entramos em uma nova fase de perigo”, afirmou Neil Wilson, da empresa de investimentos Saxo UK.

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