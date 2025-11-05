Premiê belga convoca reunião de emergência após novos sobrevoos de drones

O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, convocará na quinta-feira (6), com urgência, um conselho nacional de segurança, após novos relatos de drones nas imediações de grandes aeroportos, que na terça-feira obrigaram ao fechamento temporário do espaço aéreo.

A multiplicação desses sobrevoos suspeitos, cuja origem ainda é desconhecida, preocupa as autoridades.

Junto com responsáveis da polícia e do exército, o chefe de governo examinará a resposta a ser adotada durante uma reunião “prevista para quinta-feira”, anunciou seu gabinete nesta quarta-feira (5).

A Skeyes, empresa encarregada do controle aéreo na Bélgica, teve de interromper todo o tráfego sobre o país em duas ocasiões na noite de terça-feira — por volta das 19h00 GMT e novamente às 21h00 GMT —, após dois relatos sucessivos de drones nas proximidades dos aeroportos de Bruxelas-Zaventem, o principal do país, e de Liège.

O tráfego pôde ser retomado progressivamente, mas dezenas de voos tiveram de ser cancelados.

Entre 400 e 500 passageiros foram obrigados a passar a noite em Zaventem, informou uma porta-voz da empresa operadora.

Por outro lado, várias pessoas relataram na noite desta quarta-feira a possível presença de um drone perto de um quartel militar em Heverlee, próximo a Lovaina, embora a informação não tenha podido ser confirmada, informou à AFP o porta-voz da polícia local, Marc Vranckx.

O meio de comunicação flamengo HLN também informou que a base militar de Kleine-Brogel, no nordeste do país — conhecida por abrigar armas nucleares americanas em nome da Otan — foi novamente sobrevoada nesta quarta-feira, depois de ter sido alvo de três incursões de drones no fim de semana anterior.

Assim como vários países europeus (Dinamarca, Alemanha e Noruega), a Bélgica enfrenta um aumento de sobrevoos de drones considerados suspeitos sobre locais ou infraestruturas sensíveis.

O ministro da Defesa, Theo Francken, recusa-se a apontar a Rússia como responsável por esses incidentes, mas mencionou uma operação coordenada conduzida por “profissionais para semear pânico e desestabilizar” a Bélgica.

No início de outubro, drones não identificados sobrevoaram o campo militar de Elsenborn, próximo à fronteira com a Alemanha — um caso atualmente sob investigação do Ministério Público Federal.

