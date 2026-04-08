Promotores solicitam registros de medicamentos receitados a Tiger Woods após acidente

afp_tickers

3 minutos

Promotores do estado da Florida solicitaram os registros médicos de todos os medicamentos receitados que o astro do golfe Tiger Woods estava tomando quando sofreu um acidente automobilístico perto de sua casa no mês passado.

A notificação da citação judicial veio depois que o golfista americano foi acusado formalmente de dirigir sob efeito de álcool e se recusou a se submeter a um exame de urina, após o acidente ocorrido em 27 de março perto de sua residência em Jupiter Island, na Flórida.

Nenhum dos motoristas ficou ferido depois que o veículo de Woods se chocou levemente contra um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem em uma rua residencial. O carro do golfista tombou e ficou de lado, antes de parar após deslizar.

Em um documento judicial apresentado na terça-feira, os promotores também solicitam aos advogados de Woods que entreguem qualquer advertência que o golfista tenha recebido “sobre a condução de um veículo motorizado enquanto faz uso de medicamento controlado”.

A citação será emitida em 22 de abril, segundo o documento judicial, que concede aos advogados de Woods um prazo de dez dias para apresentar qualquer objeção.

Os policiais que atenderam a ocorrência consideraram que o astro do golfe estava sob efeito de alguma substância e encontraram em seu bolso dois comprimidos de Norco, que contém hidrocodona, um analgésico opioide.

Woods, de 50 anos, disse aos agentes que havia tomado “alguns” medicamentos receitados naquele mesmo dia.

Segundo o relatório da detenção, o golfista também informou às autoridades que tinha se submetido a sete operações nas costas e a mais de 20 intervenções cirúrgicas na perna direita.

Em 2021, Woods sofreu lesões graves na perna em um acidente automobilístico ocorrido na Califórnia.

Ganhador de 15 “Majors”, o norte-americano não compete em um evento do PGA Tour desde que não superou o corte no Aberto Britânico (The Open Championship) de 2024.

Woods estava cogitando um retorno às competições no Masters Tournament, no Augusta National Golf Club (EUA), deste fim de semana, o primeiro torneio de grande importância do ano.

Contudo, após o acidente, se afastou do esporte por tempo indeterminado e está se recuperando em um centro de tratamento na Suíça, segundo relatos na imprensa.

“Apoiamos plenamente a decisão recente de Tiger de se concentrar em sua saúde e bem-estar”, declarou, nesta quarta, Fred Ridley, presidente do Augusta National Golf Club.

amz/bb/cl/raa/rpr/am