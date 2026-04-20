Rapper D4vd é acusado pelo assassinato de uma adolescente nos EUA

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O rapper D4vd foi acusado nesta segunda-feira (20) do assassinato de uma adolescente cujo corpo em decomposição foi encontrado no ano passado no porta-malas de um veículo registrado em nome do artista em Los Angeles.

O cantor de 21 anos, cujo nome real é David Anthony Burke, deveria comparecer ao tribunal nesta segunda-feira para enfrentar múltiplas acusações pela morte de Celeste Rivas Hernández, disse a jornalistas o promotor do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman.

A acusação de homicídio vem acompanhada de circunstâncias agravantes que incluem “atos sexuais obscenos e lascivos com uma pessoa menor de 14 anos, bem como a mutilação de um cadáver”, indicou.

O corpo da vítima foi encontrado esquartejado e em avançado estado de decomposição dentro do Tesla do cantor no dia 8 de setembro passado, um dia antes de ela completar 15 anos.

Se for declarado culpado, Burke poderá enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, afirmou Hochman.

Rivas Hernández foi dada como desaparecida em 2024, quando tinha 13 anos, no condado de Riverside, que faz fronteira com Los Angeles ao sudeste.

Investigadores do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram que o Tesla permaneceu estacionado em uma área exclusiva de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado.

A polícia descobriu o corpo da jovem em um depósito após trabalhadores e vizinhos reclamarem de um odor nauseante.

Após a autópsia, o escritório do legista afirmou que a adolescente parecia ter permanecido morta dentro do veículo por um período prolongado.

O caso despertou grande interesse nos Estados Unidos, especialmente porque a obra de D4vd parecia fazer eco a ele.

O jovem se tornou famoso em 2022 quando sua música Romantic Homicide teve um sucesso fulminante no TikTok.

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