Ryan Gosling leva ‘KenErgia’ e música para o Oscar

3 minutos

A maioria das apresentações musicais ao vivo no Oscar deste domingo (10) foram curtas, já que a Academia fez um esforço para reduzir a duração da transmissão. Mesmo assim, a “Kenergia” tomou conta do palco.

Ryan Gosling, indicado por seu personagem Ken, em “Barbie”, roubou o show performando a música pop-rock “I’m Just Ken”, indicada para Melhor Canção Original, vestido um terno brilhante cor-de-rosa e uma luva da mesma cor.

O prêmio acabou indo para Billie Eilish e seu irmão Finneas O’Connell, autores de outro sucesso da trilha sonora do filme da icônica boneca: “What Was I Made For?”.

No entanto, foi Gosling quem fez com que o público levantasse para cantar no ritmo da divertida canção sobre a natureza da masculinidade.

O Dolby Theatre foi inundado por uma luz rosa quando a câmera focou em Gosling no meio da plateia, com óculos de sol, logo atrás da colega de elenco Margot Robbie, a Barbie, que não conseguia manter a compostura enquanto a música começava.

Ele foi acompanhado por Mark Ronson, que produziu várias faixas para o filme, dirigido por Greta Gerwig, e um grupo de dançarinos com chapéus de cowboy, entre eles os colegas de elenco Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa e Scott Evans.

A plateia comemorou a aparição do guitarrista do Guns N’ Roses, Slash, e de Wolfgang Van Halen.

– Poderosa apresentação de “Wahzhazhe” –

A cerimônia incluiu performances de todas as músicas originais indicadas da noite, assim como de costume.

Billie Eilish e Finneas apresentaram uma versão comovente e concisa da música vencedora: ela usava um casaco preto e branco de tweed da Chanel, uma saia até os tornozelos, um colete branco e uma tiara rosa.

A indicada a melhor atriz Lily Gladstone chorou ao assistir à poderosa interpretação de Scott George e dos cantores Osage com “Wahzhazhe (A Song for My People)”, que aparece em “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese.

A estrela pop latina Becky G foi acompanhada por um coro de crianças para interpretar “The Fire Inside”, de “Flamin’ Hot”, e Jon Batiste apresentou “It Never Went Away”, de seu documentário “American Symphony”, um filme íntimo que detalha os desafios que ele e sua esposa enfrentaram enquanto ela lutava contra a leucemia.

Na categoria de Melhor Trilha Sonora Original, Ludwig Goransson, vencedor de um Grammy, conquistou a segunda vitória na categoria pela música do grande ganhador da noite, “Oppenheimer”.

