Salão mundial de jogos eletrônicos apresenta novas versões de ‘Call of Duty’ e ‘Borderlands’

afp_tickers

2 minutos

Já há datas de lançamento para novas versões dos populares jogos eletrônicos “Call of Duty” e “Borderlands”, informaram seus respectivos editores no maior salão de videogames do mundo, a Gamescom, na Alemanha.

O salão abriu suas portas para os profissionais nesta quarta-feira (21) e, em um evento prévio, revelou algumas surpresas para os jornalistas.

“Borderlands 4” será lançado em 2025, informou seu editor, Gearbox.

Os produtores do jogo prometeram que os jogadores “abrirão caminho a tiros através de hordas de inimigos” nestes novos episódios.

“Borderlands” foi adaptado para o cinema neste ano.

Já “Call of Duty: Black Ops 6” será lançado no dia 25 de outubro. Esta nova edição da série é ambientada na década de 1990 e é protagonizada por uma equipe que tem como missão atacar um senador e obter acesso a um local ultrassecreto em Washington.

O diretor do filme “Deadpool”, Tim Miller, anunciou por sua vez que sua nova série televisiva “Secret Level”, baseada em vários jogos eletrônicos, vai estrear na Amazon Prime em dezembro.

“É a nossa declaração de amor aos games”, disse.

Outro veterano da indústria, Peter Molyneux, anunciou que seu próximo projeto será “Masters of Albion”.

Molyneux criou “Populous” em 1989 e “Black and White” em 2001, mas nos últimos anos manteve um perfil discreto, com vários projetos cancelados.

A empresa sueca Machinegames disse que “Indiana Jones e o Grande Círculo” estará disponível no dia 9 de dezembro. Inicialmente anunciado para Xbox, o jogo também será lançado para Playstation 5 no próximo ano, segundo a companhia.

A Gamescom abrirá suas portas ao público na quinta-feira em Colônia, oeste da Alemanha, e espera atrair mais de 350.000 visitantes ao longo de quatro dias.

kf/tw/jz/bc/jb