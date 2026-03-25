Show de retorno do BTS teve audiência de 18,4 milhões na Netflix

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O show de retorno do grupo de k-pop BTS teve uma audiência de 18,4 milhões de espectadores em todo o mundo, informou nesta quarta-feira (25) a gigante do streaming Netflix.

Os sete integrantes do grupo se apresentaram pela primeira vez desde que fizeram uma pausa em 2022 para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

A transmissão ao vivo “atraiu 18,4 milhões de espectadores em todo o mundo, o que mostra que a influência do grupo não fez mais do que crescer durante seu período de separação”, destacou a plataforma.

A transmissão ao vivo da praça Gwanghwamun de Seul chegou ao Top 10 semanal em 80 países e garantiu o primeiro lugar em 24.

O BTS iniciará no mês que vem uma turnê mundial que inclui 82 shows em 34 cidades da Ásia, América Latina, América do Norte e Europa.

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