Suspeita de atirar contra mansão de Rihanna se declara inocente

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Uma mulher que supostamente atirou com um fuzil de assalto contra a mansão de Rihanna declarou-se inocente, nesta quarta-feira (25), da acusação de tentativa de homicídio em um tribunal de Los Angeles, ao mesmo tempo em que surgem detalhes dramáticos do caso.

Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos, teria chegado a bordo de um Tesla na tarde de 8 de março e disparado cerca de 20 cartuchos contra a luxuosa residência em Beverly Hills que a superestrela divide com o rapper A$AP Rocky e seus três filhos, de acordo com a investigação.

As autoridades encontraram orifícios de bala na parte externa do portão, no para-brisa de um trailer, no pátio, em um muro de madeira, na parte externa de um quarto infantil e em uma residência vizinha.

A cantora de Barbados disse à polícia que estava dentro do trailer com o companheiro, que dormia, quando ouviu dez ruídos altos, segundo o relatório do Departamento de Polícia de Los Angeles.

Rihanna, cujo verdadeiro nome é Robyn Fenty, declarou à polícia que abriu as cortinas quando o barulho parou e viu buracos de bala no para-brisa, bem à frente de onde ela estava.

Em seguida, tirou A$AP Rocky da cama, disse a ele que estavam sob tiros e empurrou os dois para o chão. Depois correram para a garagem da residência para colocar os filhos e os funcionários em segurança, de acordo com o documento.

A intérprete de “Umbrella” afirmou à polícia que já havia recebido ameaças pelas redes sociais no passado, mas nada havia chegado a esse ponto.

Ortiz, que está detida sob fiança de 1,8 milhão de dólares (9,39 milhões de reais), deverá retornar ao tribunal em 8 de abril.

O promotor adjunto, Alexander Bott, disse nesta quarta-feira que Ortiz “colocou várias vidas em risco”.

A suspeita, que foi presa horas depois do incidente, responde na Justiça americana por uma acusação de tentativa de homicídio, dez acusações de agressão com arma semiautomática, duas acusações de disparo contra uma residência habitada e uma acusação de disparo contra um veículo.

Ela pode enfrentar prisão perpétua sem direito a liberdade condicional se for considerada culpada.

Ortiz, natural da Flórida, foi internada involuntariamente em uma instituição psiquiátrica no passado e havia perdido a guarda do filho, de acordo com o portal TMZ. Em uma página no Facebook que parece ser dela, alega que a cantora quer matá-la.

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