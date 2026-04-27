Suspeito de atirar contra cerimônia de gala é acusado de tentativa de assassinato de Trump

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O homem acusado do ataque a tiros em um evento da imprensa ao qual compareceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente indiciado nesta segunda-feira (27) em um tribunal sob acusações de tentar assassinar o mandatário e por dois crimes relacionados a armas de fogo.

Cole Allen, de 31 anos, enfrenta uma pena que pode chegar à prisão perpétua se for considerado culpado de tentar matar Trump durante o jantar de correspondentes da Casa Branca, realizado no sábado em Washington, D.C..

Allen não se declarou culpado nem inocente na audiência em um tribunal federal na capital dos Estados Unidos. Ele permanecerá detido enquanto aguarda sua próxima comparecimento ao tribunal.

A promotoria afirmou que Allen carregava uma espingarda, uma pistola semiautomática e três facas quando tentou violar a segurança do hotel Hilton, onde ocorria o jantar.

Após uma breve troca de tiros com os agentes, ele foi detido no local. Cole nunca chegou a se aproximar de Trump ou de outros convidados que participavam do evento no hotel.

Trump publicou fotos do homem algemado no tapete do hotel, sem camisa e deitado de bruços.

A Casa Branca culpou nesta segunda-feira o “culto ao ódio da esquerda” pelo ataque e acusou políticos democratas que têm acusado Trump de tentar acumular poderes autoritários.

– “Mundo louco” –

Trump foi evacuado às pressas do local por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem armado tentando correr em alta velocidade além de um ponto de controle de segurança, um andar acima da sala onde ocorria a gala.

Em uma entrevista no programa 60 Minutes da CBS, perguntaram a Trump se ele temeu que houvesse vítimas enquanto a cena caótica se desenrolava.

“Não estava preocupado. Eu entendo a vida. Vivemos em um mundo louco”, disse Trump.

O procurador-geral interino dos Estados Unidos, Todd Blanche, declarou no domingo à CBS que, segundo a investigação preliminar, o suspeito “tinha como alvo membros da administração”.

Sem fornecer detalhes, Trump indicou que o suspeito havia escrito um manifesto “anticristão”.

O New York Post informou que o suspeito escreveu em uma mensagem compartilhada com sua família pouco antes do ataque que seus alvos seriam “priorizados do mais alto ao mais baixo escalão”.

No jantar de gala estavam Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance, vários membros do gabinete e destacados legisladores, além de centenas de convidados.

Trump disse em uma coletiva improvisada no final da noite na Casa Branca que, a princípio, pensou que o barulho era uma bandeja caindo, antes de perceber que se tratava de tiros.

“Parece que acreditam que ele agiu como um lobo solitário, e eu também sinto que foi assim”, disse o presidente.

Um agente recebeu um disparo à queima-roupa em seu colete à prova de balas e aparentemente não ficou gravemente ferido.

Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, Pensilvânia, em 2024. Um homem armado disparou várias vezes, matando um participante e ferindo levemente o presidente na orelha.

Meses depois, outro homem foi preso após um agente do Serviço Secreto ver o cano de um rifle surgindo entre os arbustos do perímetro do campo de golfe de West Palm Beach, onde Trump estava.

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