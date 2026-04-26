Trabalhador morre em acidente durante montagem de palco da Shakira em Copacabana

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Um trabalhador morreu neste domingo (26), no Rio de Janeiro, em um acidente durante a montagem do palco onde Shakira fará uma apresentação gratuita em 2 de maio na praia de Copacabana, informaram as autoridades e os organizadores.

Milhões de espectadores de todo o Brasil e do exterior são esperados para a apresentação da superestrela colombiana em Copacabana.

Segundo os bombeiros, o homem sofreu “esmagamento de membros inferiores em um sistema de elevação” e foi retirado da estrutura por outros trabalhadores. A vítima foi levada para o hospital em uma ambulância, mas não sobreviveu.

Apesar dos esforços, “infelizmente, o profissional veio a óbito no hospital”, indicou a empresa Bonus Track, organizadora do evento, em um breve comunicado.

“Do nada a gente viu pessoas correrem, aí quando a gente olhou, a estrutura estava no chão”, contou à AFP Antônio Marcos Ferreira dos Santos, de 51 anos, que estava na praia.

Ferreira indicou que viu pessoas correndo para retirar o trabalhador da estrutura. “Acredito que tiraram ele com vida, botaram na ambulância e levaram”, afirmou.

Diversas equipes trabalham há vários dias na montagem do palco monumental nas areias de Copacabana para o show da Shakira, em frente ao Hotel Copacabana Palace.

Perto desse local, a polícia encontrou em 13 de abril um artefato explosivo.

Segundo a imprensa local, o objeto era uma granada de efeito moral, um dispositivo não letal projetado para desorientar temporariamente as pessoas através de um clarão ofuscante e de uma detonação de alta intensidade.

Apresentações como a que Shakira fará na praia mais famosa do país costumam atrair multidões.

Segundo a agência municipal Riotur, 2,1 milhões de pessoas estiveram em Copacabana no ano passado para o show de Lady Gaga, e 1,6 milhão na apresentação de Madonna em 2024.

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