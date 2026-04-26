Trump é retirado de jantar com jornalistas após disparos

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado neste sábado (25) à noite de um jantar com os correspondentes da Casa Branca, e as autoridades prenderam um suspeito de disparar com uma arma de fogo, conforme presenciou a AFP.

Trump disse que o autor dos disparos “foi detido”.

Equipes táticas surgiram empunhando armas e tomaram posições no local onde Trump estava sentado durante o jantar, antes de o retirarem dali.

A polícia cercou o hotel Hilton em Washington, onde acontecia o evento, e helicópteros sobrevoavam a área.

A emissora CNN e outros veículos de informação americanos informaram que Trump saiu ileso. Depois, o Serviço Secreto dos Estados Unidos confirmou que o presidente e sua esposa estavam “a salvo”.

Toda a sala foi esvaziada, comprovaram jornalistas da AFP. Vários integrantes do governo americano, desde o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, até o titular do Departamento de Estado, Marco Rubio, aparentemente também foram evacuados.

Relatos não confirmados sugerem que uma pessoa teria ficado ferida, mas ainda não há detalhes disponíveis sobre o motivo da lesão.

Uma grande confusão se formou em torno das circunstâncias precisas do incidente ocorrido em pleno jantar de correspondentes da Casa Branca, na presença de Donald Trump pela primeira vez como presidente.

Um dos participantes, o doutor Oz, indicou que “foram efetuados disparos”, conforme se ouviu no local.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês) é a organizadora deste grande encontro político-midiático.

Desde que voltou ao poder, o presidente americano ataca sem descanso a imprensa, verbalmente e também nos tribunais. Além disso, a influência de seus aliados sobre o panorama midiático se expande, como a compra da Warner Bros. Discovery (WBD) pela concorrente Paramount Skydance, controlada pela família Ellison, próxima de Trump.

O magnata, ao contrário de todos os seus antecessores desde a década de 1920, sempre menosprezou esse evento na condição de presidente.

Este jantar, ao qual comparecem centenas de jornalistas e diretores de veículos de imprensa com seus convidados do mundo político e econômico, é realizado a cada ano no final do mês de abril. O evento também arrecada fundos para bolsas de estudo e premiações.

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