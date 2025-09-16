The Swiss voice in the world since 1935

Trump anuncia processo de US$ 15 bilhões por difamação contra o New York Times

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que iniciou um processo de 15 bilhões de dólares (79 bilhões de reais na cotação atual) contra o jornal The New York Times por difamação e calúnia. 

“O New York Times teve permissão para mentir, caluniar e me difamar livremente por muito tempo, e isso acaba AGORA!”, escreveu em sua plataforma Truth Social. Ele indicou que a ação judicial foi apresentada na Flórida.

“Hoje, tenho a grande honra de apresentar uma ação por difamação e calúnia de 15 bilhões de dólares contra o The New York Times”, afirmou o presidente americano.

Em sua mensagem, Trump classificou o prestigioso jornal como “um dos piores e mais degenerados jornais da história” do país. Ele acusa o NYT de ser “um verdadeiro ‘porta-voz’ do Partido Democrata de esquerda radical” e de ter apoiado Kamala Harris durante a última campanha presidencial.

O New York Times “está há décadas mentindo sobre seu presidente favorito (EU!), minha família, meus negócios”, acrescentou.

Não é a primeira vez que o magnata republicano apresenta um processo contra grupos de imprensa que considera hostis.

Em julho, ele reivindicou pelo menos 10 bilhões de dólares (53 bilhões de reais na cotação atual) por difamação ao Wall Street Journal após a publicação de um artigo que atribuiu ao presidente uma carta obscena enviada ao financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, cuja autoria Trump nega.

hol/rsc/arm/pc/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Curtidas
5 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
22 Curtidas
25 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
36 Curtidas
27 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR