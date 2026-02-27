Trump diz não estar ‘entusiasmado’ com diálogo com Irã, mas não decidiu sobre ataque

afp_tickers

2 minutos

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (27), que está frustrado com a posição do Irã nas negociações em curso com os Estados Unidos, mas afirmou não ter decidido ainda se cumprirá a ameaça de lançar um ataque contra a República Islâmica.

“Não estou feliz com o fato de que eles não querem nos dar o que precisamos ter. Então, não estou entusiasmado”, disse Trump a jornalistas um dia depois de representantes dos Estados Unidos e do Irã terem se reunido em negociações em Genebra.

“Ainda não tomamos uma decisão definitiva”, acrescentou, quando perguntado sobre o uso da força.

“Não estamos precisamente satisfeitos com a forma como negociaram. Não podem ter armas nucleares, e não nos entusiasma a forma como estão negociando”, disse. “Não queremos armas nucleares por parte do Irã e não estão dizendo essas palavras de ouro”.

Teerã afirma reiteradamente que não quer desenvolver armas nucleares e a inteligência americana não encontrou provas de que tenha tomado a decisão de fazê-lo.

Estados Unidos e Israel, que realizaram uma importante campanha de bombardeios contra o Irã em junho, se mostram céticos sobre estas afirmações.

O Irã é aliado do movimento islamista palestino Hamas.

Ao ser perguntado se um ataque desencadearia uma guerra total no Oriente Médio, Trump respondeu: “Suponho que sempre se poderia dizer que existe um risco. Quando há guerra, tudo tem um risco, tanto bom quanto mau”.

O presidente se mostrou cauteloso sobre uma possível “mudança de regime” no Irã resultante da guerra.

“Ninguém sabe. Poderia ocorrer e poderia não ocorrer”, comentou.

Em seu primeiro mandato, Trump abandonou o acordo nuclear negociado por seu antecessor, Barack Obama, sob o qual o Irã aceitou limites estritos ao enriquecimento de urânio.

