Trump presenteou Natalie Harp e outras duas assessoras com US$ 45 mil

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presenteou sua assistente executiva Natalie Harp com 45 mil dólares (229 mil reais) em dinheiro vivo, segundo a declaração financeira da funcionária divulgada pela Casa Branca.

Outras duas funcionárias da Casa Branca, Margo Martin e Chamberlain Harris, receberam quantias semelhantes, segundo o jornal Washington Post, que revelou anteriormente as quantias.

Além dos rendimentos e bens de Harp, as informações publicadas online pelo Escritório de Ética do governo americano mencionam o pagamento como um “presente em dinheiro de fim de ano”, classificado na categoria de “presentes e custos de deslocamento”.

Harp, apelidada de “impressora humana” por imprimir regularmente informações para o presidente republicano, o acompanha em quase todos os eventos durante seu segundo mandato e redige mensagens nas redes sociais em nome de Trump.

A jovem de 35 anos recebe 150 mil dólares (763 mil reais) por ano como assessora especial e assistente executiva do presidente, segundo um relatório anual apresentado ao Congresso.

Os valores recebidos por Harp e por suas colegas equivalem a um bônus de cerca de 30% em relação aos seus salários.

Um porta-voz da Casa Branca defendeu os presentes. “É uma prática de longa data de Trump dar presentes de Natal a pessoas de seu círculo, incluindo, em algumas ocasiões, funcionários e colaboradores”, disse.

A fonte acrescentou que os presentes não estão relacionados às funções desempenhadas por estas pessoas, o que significa que são “completamente admissíveis de acordo com as normas legais e éticas pertinentes”.

As três mulheres não foram as únicas beneficiadas. Segundo o Washington Post, o diretor de operações do Salão Oval, Walt Nauta, também declarou ter recebido um presente presidencial de 20 mil dólares (102 mil reais), além de sua remuneração anual de 175 mil dólares (890 mil reais).

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