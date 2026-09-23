Trump se reuniu com a presidente interina da Venezuela em Nova York

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma reunião em Nova York com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, à margem da Assembleia Geral da ONU, informaram os dois governos na terça-feira (22).

Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde que a então vice-presidente Delcy assumiu o poder, após a queda e captura na Venezuela de Nicolás Maduro e de sua mulher durante uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro.

Delcy Rodríguez governa desde então sob as diretrizes de Washington.

A mandatária classificou o encontro com Trump como “histórico” em uma mensagem no Telegram. Ela também divulgou uma foto dos dois sorrindo, na qual ela parece fazendo o gesto de “vitória” e Trump com o polegar para cima.

Segundo a presidente venezuelana, ela conversou com o magnata republicano “sobre o fortalecimento da relação bilateral” e “o avanço de uma agenda de cooperação”.

“Venezuela e Estados Unidos compartilham uma relação histórica que, nesta nova etapa, somos chamados a direcionar por meio do diálogo”, acrescentou, sem revelar mais detalhes.

A reunião aconteceu à margem de uma recepção que o presidente dos Estados Unidos costuma oferecer aos líderes mundiais que participam do encontro anual da ONU.

O secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a chefe de gabinete Susie Wiles e o conselheiro Stephen Miller participaram da reunião, segundo uma fonte da Casa Branca.

Desde a captura de Nicolás Maduro, o presidente dos Estados Unidos promove a exploração dos ricos subsolos venezuelanos, garantindo ao país um acesso privilegiado às suas reservas de petróleo.

Washington e Caracas anunciaram em agosto que os Estados Unidos assumiriam o controle de reservas com potencial de produção estimado em 65 bilhões de barris.

O objetivo oficial de Washington, segundo a explicação de Rubio, é estabilizar a economia venezuelana para, em seguida, iniciar uma transição política que resulte em eleições livres e com garantias.

Trump, no entanto, afirmou recentemente que a Venezuela ainda “não está pronta” para as eleições exigidas pela oposição, que também denuncia a existência de presos políticos no país.

Pressionado pela guerra no Irã, que provocou uma alta contínua no preço do petróleo, Trump passou a privilegiar o fornecimento de combustíveis da Venezuela.

“O espólio pertence aos vencedores”, afirmou o americano na terça-feira, da tribuna da ONU. “Se somarmos (as reservas de) Estados Unidos e Venezuela, temos mais de 60% do petróleo do mundo”, celebrou.

A presença de Delcy Rodríguez em Nova York representa a primeira participação de um mandatário venezuelano na Assembleia Geral da ONU desde 2018.

Ela se reuniu na segunda-feira com o secretário-geral da ONU e com os dirigentes de três grandes instituições financeiras internacionais.

bur-jz/nn/lb/fp