Tufão Fung-wong deixa cinco mortos e dezenas de cidades inundadas nas Filipinas

Vilarejos ficaram submersos e dezenas de cidades permaneciam sem energia elétrica nesta segunda-feira (10), após a passagem do tufão Fung-wong pelas Filipinas, que provocou pelo menos cinco mortes e o deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

O Fung-wong atingiu o arquipélago na noite de domingo na costa leste como um “supertufão”, que arrancou árvores e inundou comunidades inteiras ao longo de seu trajeto.

O fenômeno chegou ao país poucos dias após a passagem do tufão Kalmaegi pelas ilhas centrais das Filipinas, com um balanço de pelo menos 224 mortos.

Os trabalhos de limpeza começaram nesta segunda-feira, da província norte de Cagayan até a ilha de Catanduanes, localizada mais de 1.000 quilômetros ao sul.

O secretário de Defesa Civil da província de Cagayan, Rueli Rapsing, disse à AFP que inundações repentinas na província vizinha de Apayao provocaram a cheia do rio Chico, o que obrigou os moradores a buscar refúgio em locais elevados.

Mais de 5.000 pessoas abandonaram suas casas antes da cheia do Cagayan na pequena cidade de Tuguegarao, que ficou “submersa”, segundo Rapsing.

Na província de Aurora, onde o Fung-wong tocou o solo, o socorrista Geofry Parrocha disse que os danos ainda estavam sendo avaliados.

O Fung-wong segue agora para Taiwan, onde deverá provocar chuvas torrenciais no norte e no leste, antecipou a Administração Meteorológica Central da ilha.

Quase 5.000 pessoas serão retiradas de suas casas em três vilarejos do condado de Hualien, segundo o funcionário governamental Lee Kuan-ting. As localidades ficam próximas de uma barreira de contenção que sofreu um colapso em setembro, um acidente que matou 19 pessoas durante as intensas chuvas causadas pelo supertufão Ragasa.

– Calamidade nacional –

O número de vítimas fatais provocadas pela tempestade Fung-wong aumentou com os anúncios das mortes de gêmeos de cinco anos e de um idoso em duas províncias ao norte da ilha de Luzon, após deslizamentos de terra.

As crianças morreram por volta das 2h00, quando a família dormia em casa. Uma hora depois, um deslizamento de lama matou a quinta vítima, informaram as autoridades locais.

A primeira morte provocada pela tempestade foi registrada no domingo, mais ao sul, na província de Samar, duramente afetada pelo tufão Kalmaegi na semana passada. Outra morte foi confirmada na ilha de Catanduanes, onde as ondas provocadas pela tempestade invadiram as ruas e inundaram residências.

Mais ao norte, na província de Cagayán, pessoas refugiadas em um abrigo disseram à AFP que o medo das inundações as convenceu a abandonar suas casas

Um vídeo verificado pela AFP mostrou uma igreja na cidade cercada por água depois que as inundações repentinas atingiram sua entrada.

Também foram relatadas grandes inundações na região de Bicol, no sudeste de Luzon.

Na semana passada, o tufão Kalmaegi provocou grandes inundações nas ilhas filipinas de Cebu e Negros. A tempestade deixou pelo menos 224 mortos e 109 desaparecidos, segundo números do governo atualizados no domingo.

O presidente Ferdinand Marcos anunciou nesta segunda-feira que o “estado de calamidade nacional” declarado na passagem do Kalmaegi será prorrogado por um ano.

