Ucrânia retoma transporte de petróleo russo para a Europa

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A Ucrânia retomou, nesta quarta-feira (22), o bombeamento de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba para a Europa, abrindo caminho para a adoção preliminar de um empréstimo maciço da União Europeia ao país.

“O transporte de petróleo começou e o bombeamento foi iniciado”, disse uma fonte do setor energético ucraniano à AFP.

A gigante energética húngara MOL afirmou em comunicado que espera que “os primeiros carregamentos de petróleo, após a retomada do trecho ucraniano do sistema de oleodutos, cheguem à Hungria e à Eslováquia até amanhã”.

A ministra da Economia da Eslováquia, Denisa Sakova, afirmou em uma publicação no Facebook que os primeiros fornecimentos devem chegar ao seu país nas primeiras horas de quinta-feira.

A retomada do transporte de petróleo russo abriu caminho para que a UE desse o primeiro sinal verde a um empréstimo de 90 bilhões de euros (aproximadamente 528 bilhões de reais) que permitirá a Kiev reforçar suas defesas.

O oleoduto Druzhba havia sido danificado em janeiro após um ataque russo, o que interrompeu o fornecimento de petróleo para Hungria e Eslováquia.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, derrotado nas legislativas de 12 de abril, acusava a Ucrânia de adiar os reparos e bloqueava, em retaliação, o empréstimo europeu.

A Eslováquia, país muito dependente do petróleo russo, também ameaçava impedir a aprovação do próximo pacote de sanções contra a Rússia.

A ajuda europeia deve permitir que a Ucrânia financie sua defesa contra o exército russo e garanta os gastos públicos no período de 2026-2027.

Na terça-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou o fim dos reparos no oleoduto. Em março, ele havia reclamado que a UE o pressionava para prosseguir com a obra, o que ele chamou de “chantagem”.

“Qual a diferença entre isso e levantar as sanções contra os russos?”, questionou Zelensky em uma coletiva de imprensa.

A UE impôs um bloqueio à maior parte das importações de petróleo da Rússia em 2022, mas excluiu o oleoduto Druzhba para dar aos países da Europa central sem litoral tempo para encontrar fontes alternativas de petróleo.

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