The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Fabricante suíço de chocolate ganha mais vendendo menos

imagem
Barry Callebaut cresce graças aos aumentos de preços em 2024/25. Keystone-SDA

O fabricante suíço de chocolate Barry Callebaut viu seus lucros aumentarem no ano fiscal de 2024/25 (até o final de agosto), apesar de ter vendido menos chocolate.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

As receitas aumentaram 42,4%, para CHF 14,79 bilhões, impulsionadas pelos aumentos de preços, informou a processadora e comerciante de produtos de cacau na quarta-feira (5).

Os volumes de vendas caíram 6,8%, para 2,13 milhões de toneladas. O chocolate global registrou uma queda de 5,3% nos volumes, enquanto o cacau global registrou uma queda de 12,8% nos volumes.

O lucro operacional (Ebit) aumentou 42,4%, para CHF 635,1 milhões, enquanto o Ebit recorrente permaneceu estável (-0,1%), em CHF 703,4 milhões.

Mostrar mais
imagem

Mostrar mais

O chocolate do futuro será sem cacau

Este conteúdo foi publicado em O alto preço dos grãos de cacau e as leis contra o desmatamento provocaram uma busca por novos ingredientes para o chocolate.

ler mais O chocolate do futuro será sem cacau

O lucro líquido foi de CHF 188,4 milhões, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Excluindo o efeito das taxas de câmbio, no entanto, ele aumentou 7,2%. O lucro líquido recorrente caiu 40,2%, ou 35,9% em moedas locais, para CHF 249,6 milhões. Isso se deveu a volumes e investimentos mais baixos.

O dividendo proposto para os acionistas é de CHF 29 por ação.

Esses números estão em linha com as projeções consensuais dos analistas da AWP.

A empresa prevê um retorno ao crescimento, esperando um ambiente pressionado no primeiro semestre do atual ano fiscal e uma melhora no segundo.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR