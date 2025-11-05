Fabricante suíço de chocolate ganha mais vendendo menos
O fabricante suíço de chocolate Barry Callebaut viu seus lucros aumentarem no ano fiscal de 2024/25 (até o final de agosto), apesar de ter vendido menos chocolate.
As receitas aumentaram 42,4%, para CHF 14,79 bilhões, impulsionadas pelos aumentos de preços, informou a processadora e comerciante de produtos de cacau na quarta-feira (5).
Os volumes de vendas caíram 6,8%, para 2,13 milhões de toneladas. O chocolate global registrou uma queda de 5,3% nos volumes, enquanto o cacau global registrou uma queda de 12,8% nos volumes.
O lucro operacional (Ebit) aumentou 42,4%, para CHF 635,1 milhões, enquanto o Ebit recorrente permaneceu estável (-0,1%), em CHF 703,4 milhões.
O lucro líquido foi de CHF 188,4 milhões, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Excluindo o efeito das taxas de câmbio, no entanto, ele aumentou 7,2%. O lucro líquido recorrente caiu 40,2%, ou 35,9% em moedas locais, para CHF 249,6 milhões. Isso se deveu a volumes e investimentos mais baixos.
O dividendo proposto para os acionistas é de CHF 29 por ação.
Esses números estão em linha com as projeções consensuais dos analistas da AWP.
A empresa prevê um retorno ao crescimento, esperando um ambiente pressionado no primeiro semestre do atual ano fiscal e uma melhora no segundo.
Adaptação: Fernando Hirschy
