Fabricante suíço de chocolate ganha mais vendendo menos

Barry Callebaut cresce graças aos aumentos de preços em 2024/25. Keystone-SDA

O fabricante suíço de chocolate Barry Callebaut viu seus lucros aumentarem no ano fiscal de 2024/25 (até o final de agosto), apesar de ter vendido menos chocolate.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss chocolate maker Barry Callebaut boosts profits after price hikes ler mais Swiss chocolate maker Barry Callebaut boosts profits after price hikes

Français fr Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25 original ler mais Barry Callebaut progresse grâce aux hausses de prix en 2024/25

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

As receitas aumentaram 42,4%, para CHF 14,79 bilhões, impulsionadas pelos aumentos de preços, informou a processadora e comerciante de produtos de cacau na quarta-feira (5).

Os volumes de vendas caíram 6,8%, para 2,13 milhões de toneladas. O chocolate global registrou uma queda de 5,3% nos volumes, enquanto o cacau global registrou uma queda de 12,8% nos volumes.

O lucro operacional (Ebit) aumentou 42,4%, para CHF 635,1 milhões, enquanto o Ebit recorrente permaneceu estável (-0,1%), em CHF 703,4 milhões.

Mostrar mais

Mostrar mais O chocolate do futuro será sem cacau Este conteúdo foi publicado em O alto preço dos grãos de cacau e as leis contra o desmatamento provocaram uma busca por novos ingredientes para o chocolate. ler mais O chocolate do futuro será sem cacau

O lucro líquido foi de CHF 188,4 milhões, uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Excluindo o efeito das taxas de câmbio, no entanto, ele aumentou 7,2%. O lucro líquido recorrente caiu 40,2%, ou 35,9% em moedas locais, para CHF 249,6 milhões. Isso se deveu a volumes e investimentos mais baixos.

O dividendo proposto para os acionistas é de CHF 29 por ação.

Esses números estão em linha com as projeções consensuais dos analistas da AWP.

A empresa prevê um retorno ao crescimento, esperando um ambiente pressionado no primeiro semestre do atual ano fiscal e uma melhora no segundo.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos