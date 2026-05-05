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Inflação volta a subir na Suíça após alta dos combustíveis

Posto de abastecimento
Keystone-SDA

A inflação anual na Suíça subiu para 0,6% em abril, puxada pelo aumento dos preços da gasolina, do diesel e do óleo de aquecimento.

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A inflação avançou de 0,3% em março para 0,6% em abril na Suíça, informou nesta terça-feira o Departamento Federal de Estatística (FSO). A alta já era esperada por economistas consultados pela agência AWP, que previam um índice entre 0,4% e 0,7%.

Em relação ao mês anterior, o índice nacional de preços ao consumidor subiu 0,3%, para 101,1 pontos.

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camião que passa em frente a um posto de abastecimento

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Importados ficam mais caros

Segundo o FSO, o aumento foi impulsionado principalmente pelos preços mais altos da gasolina, do diesel e do óleo de aquecimento. O impacto foi especialmente visível nos produtos importados, que ficaram 1,5% mais caros em relação a março.

Também subiram os preços das passagens aéreas e dos pacotes de viagem. Em contrapartida, hotéis, alojamentos alternativos, aluguel de carros e serviços de car sharing ficaram mais baratos.

A inflação subjacente, que exclui energia, combustíveis e produtos frescos ou sazonais, permaneceu estável em relação ao mês anterior.

Adaptação: Fernando Hirschy

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