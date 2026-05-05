Inflação volta a subir na Suíça após alta dos combustíveis

Keystone-SDA

A inflação anual na Suíça subiu para 0,6% em abril, puxada pelo aumento dos preços da gasolina, do diesel e do óleo de aquecimento.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Inflation picks up noticeably in Switzerland ler mais Inflation picks up noticeably in Switzerland

Deutsch de Inflation zieht in der Schweiz im April spürbar an original ler mais Inflation zieht in der Schweiz im April spürbar an

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A inflação avançou de 0,3% em março para 0,6% em abril na Suíça, informou nesta terça-feira o Departamento Federal de Estatística (FSO). A alta já era esperada por economistas consultados pela agência AWP, que previam um índice entre 0,4% e 0,7%.

Em relação ao mês anterior, o índice nacional de preços ao consumidor subiu 0,3%, para 101,1 pontos.

Mostrar mais

Mostrar mais Transição energética Guerra eleva custos de energia e pressiona Suíça Este conteúdo foi publicado em A alta do petróleo pode custar até 5 bilhões de francos por ano à Suíça. Combustíveis mais caros pressionam famílias, aumentam a inflação e expõem a dependência energética do país. ler mais Guerra eleva custos de energia e pressiona Suíça

Importados ficam mais caros

Segundo o FSO, o aumento foi impulsionado principalmente pelos preços mais altos da gasolina, do diesel e do óleo de aquecimento. O impacto foi especialmente visível nos produtos importados, que ficaram 1,5% mais caros em relação a março.

Também subiram os preços das passagens aéreas e dos pacotes de viagem. Em contrapartida, hotéis, alojamentos alternativos, aluguel de carros e serviços de car sharing ficaram mais baratos.

A inflação subjacente, que exclui energia, combustíveis e produtos frescos ou sazonais, permaneceu estável em relação ao mês anterior.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Melhor do conteúdo da SRG Economistas prevêem um ano econômico fraco para a Suíça Este conteúdo foi publicado em O grupo de economistas do governo suíço espera o crescimento de 1% neste ano. ler mais Economistas prevêem um ano econômico fraco para a Suíça

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos