Prefeito de Crans-Montana admite erros de comunicação

Homem de óculos e terno
Nicolas Féraud, prefeito de Crans-Montana. Keystone-SDA

O prefeito de Crans-Montana, Nicolas Féraud, diz que está pronto para assumir suas responsabilidades pelos eventos que envolveram o incêndio mortal em um bar na véspera de Ano Novo na estação de esqui suíça. Ele estava em silêncio desde a coletiva de imprensa da prefeitura em 6 de janeiro, na qual não pediu desculpas às vítimas da tragédia.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

O objetivo da coletiva de imprensa de 6 de janeiro, disse o prefeito à agência de notícias Keystone-SDA na terça-feira, era informar. Ele agora lamenta não ter se desculpado com as vítimas em nome do município.

Ele disse que foi um momento emocionalmente difícil para todos e que cometeu o erro de ser excessivamente cauteloso ao tentar lidar com a parte oficial da coletiva de imprensa, em vez de deixar espaço para um pedido de desculpas e emoção. O prefeito disse que sabe que muitas pessoas o veem como culpado.

Mas ele diz que caberá aos promotores públicos que lideram a investigação em andamento sobre o incêndio no bar Le Constellation, que matou 40 pessoas e feriu 116, determinar as responsabilidades. “Humanamente, e sem especular sobre o que o sistema judiciário dirá, sinto o peso da responsabilidade. Por enquanto, não fui ouvido. Assumirei o que tiver que assumir se tiver que ser responsabilizado”, disse ele.

Féraud diz que chora todos os dias pelas jovens vítimas e pelos feridos graves que ainda estão sofrendo. “Esse trauma permanecerá comigo por toda a minha vida. A ferida está aberta e meu coração está partido. É o pior momento de minha vida e permanecerá até o fim. Comecei a fazer terapia com um psicólogo e acho que vai durar muito tempo”, disse.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

